Biden bemutatja Amerika szebbik arcát

Joe Biden szerdán üzenetben fordul az amerikaiakhoz a hálaadás csütörtöki ünnepe előtt. A megválasztott elnök fő üzenete az lesz, hogy a tömeges oltásig csak az egészségügyi rendszabályok betartásával lehet védekezni a már 260 ezer emberéletet követelő koronavírus ellen. Ugyanekkor Donald Trump is nyilvános rendezvényt tart – az elsőt azóta, hogy elveszítette a november 3-i elnökválasztást. Neki az a legfontosabb mondanivalója, hogy csalás áldozata. Ügyvédjével, Rudy Giulianival a pennsylvaniai Gettisburg egyik szállodájában „meghallgatást” tart, amelyre az állítólagos választási visszaélések tanúit várják. Washingtonban közben már a jövőre készülnek. Biden szerdán megkapta első hírszerzési tájékoztatóját, az új kormányzat előőrsei pedig megérkeztek az átveendő minisztériumokba. Kedden mutatkoztak be a már megnevezett új miniszterjelöltek. A legmeghatóbb beszédet Antony Blinken mondta, aki felidézte nevelőapja, a lengyel holokauszt-túlélő Samuel Pisar történetét: négy év koncentrációs tábor és a menetoszlopból való szökés után egy erdei úton szembejött vele egy tank, amelyből egy fekete katona nézett le rá, mire ő térdre esett, és angolul azt mondta, Isten áldja Amerikát! „Ezek vagyunk mi!” – vonta le a következtetést a külügyminiszter-jelölt. Üzenete élesen szemben állt Trumpéval, aki kedden, mintegy utódjának üzenve azt mondta, hogy nem szabad eltávolodni az „Amerika az első” elvétől. A bukott elnök furcsa „sajtóértekezletet” is tartott. A Fehér Házban két perc alatt összehívott riporterek előtt saját érdemének tüntette fel a tőzsde szárnyalását, majd alig egy perc múltán távozott és nem reagált az utána kiabált kérdésekre. Délután a szokásos fehér házi ünnepség keretében megkegyelmezett egy pulykának, de ekkor sem reagált a bekiabált kérdésre, miszerint saját magát is elnöki kegyelemben akarja-e részesíteni. Ez utóbbi lehetőségről korábban ő elmélkedett, ám alkotmányjogászok szerint ez nem reális, mert aligha állna meg a bíróság előtt. Annak nagyobb a valószínűsége, hogy Trump mandátumának lejárta előtt megkegyelmez Michael Flynn nyugalmazott tábornoknak, aki 2017-ben rövid ideig a nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Flynn még Trump beiktatása előtt egyeztetett politikai lépésekről a washingtoni orosz nagykövettel, ami önmagában is bűncselekmény, de ami még inkább az: minderről hazudott az FBI-nak és Mike Pence alelnöknek is.