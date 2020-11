Huszonöt milliós kártérítést kell fizetnie a lúgos orvosnak

Első fokon ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék.

Csaknem négy év pereskedés után a Fővárosi Törvényszék november 25-én első fokon ítéletet hirdetett a lúgos orvos áldozatának kártérítési ügyében. Bene Krisztiánnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát – írja a Telex. A bíró a döntését azzal indokolta, hogy a szakértői vélemény alapján a felperes, azaz Renner Erika másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, magát nem tudta ellátni, a legalapvetőbb fizikai szükségleteinek biztosítása is nehézséget, fájdalmat okozott számára, sérüléseinek ápolása ráadásul ma is nagy fájdalommal jár. A bíróság megalapozottnak értékelte a szakértői véleményt, az alperes, vagyis Bene Krisztián viszont „alkalmatlannak” tartotta azt, szerinte ugyanis úgy nem lehet szakértői véleményt készíteni, hogy a felperest a szakértők nem vizsgálják meg személyesen. Az alperes arra is hivatkozott, hogy a nő sérüléseiről 2013-ban és 2015-ben készült fotók nem alkalmasak az aktuális állapot értékelésére, ezért a szakértői vélemény kiegészítését kérte. A bíróság szerint azonban elegendő bizonyíték állt rendelkezésre, ezért nem rendelt el további bizonyítást. „A bíróság figyelembe vette döntésénél, hogy a felperes ma is minden nap szembesülni kényszerül a támadás következményeivel, továbbá azt is, hogy a felperes biztonsági érzete megszűnt, a támadás következtében újabb gyermeket nem szülhetett” – sorolta a bíró. Súlyos hátrányként értékelte azt is, hogy Renner Erika nőiessége és szexuális élete súlyosan sérült. Ezért sem tartotta túlzónak, hogy – a nő követelésével megegyezően – 25 millió forintos nem vagyoni kártérítésre kötelezze a támadót.