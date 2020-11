Már nem sokáig elnök Trump, de sorban menti meg az orosz kapcsolatok miatt besározódott embereit

A The Times egyenesen arról ír, hogy a vétóvita tétje a szabadpiaci kapitalizmus pusztulása.

Az unió következő elnökségét ellátó Portugália is azon van , hogy jogi biztosítékokkal szereljék le a jogállami mechanizmus ellen ágáló magyar és lengyel vezetést. Az ország külügyminisztere egy berlini tanácskozáson kifejtette: el akarják érni, hogy semmiféle kétség ne lehessen a feltételek körül, és ha alkalmazzák az új rendszert, akkor az érintett kormányok a Tanácshoz, és máshová is mehessenek, ha úgy érzik, hogy igazságtalanul marasztalják el őket. Ugyanezen a fórumon a szlovén diplomácia vezetője fontosnak nevezte a jogállamot, de megjegyezte, hogy a kérdést nem szabad túlpolitizálni, mert akkor egyesek fegyverként használhatják. Ugyanakkor brüsszeli illetékesek jelezték: továbbra is várják, hogy Orbán Viktor mondja meg, pontosan mit is akar. Már azon kívül, hogy vegyék le a napirendről a jogállami indítványt, mert az nem fog menni. A kompromisszum megvan, a kérdést nem lehet újranyitni. Azt visszakézből elutasítaná a Tanács, valamint a Parlament is. Ez az ügy már eldőlt, kár itt bármi mást remélni a két testülettől. (Azóta a miniszterelnök a Die Zeitnek adott interjúban már elárulta mit szeretne: ha nem tudja megtorpedózni az új rendszert, akkor legalább bizonytalan időre napolják el a határozatot –