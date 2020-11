Itt a legpesszimistább előrejelzés: plusz egy év visszaesés

A csengelei húsüzem csak nyeli a pénzt. Azt nem tudni, kiét.



Három éve, 2017-ben, hatalmas csinnadrattával adták át a Csongrád-Csanád megyei Csengelén azt a kóser vágóhidat, amely az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez köthető (EMIH). Az ünnepségen Köves Slomó vezető rabbi mellett ott állt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is. Az akkor ígéretesnek tűnő beruházás mára masszívan veszteséges lett. Mint a 24.hu írja , megnyitása óta a létesítmény adózott eredménye mínusz 1,12 milliárd forint. Az üzemet birtokló cég tartozás-és hitelállománya is alaposan megnőtt az utóbbi években.

A hivatalosan elérhető jegyzőkönyvekből az derül ki, hogy a veszteségeket az EMIH pótolta ki, bár arról nem tudni, ezt miből finanszírozzák. Egy biztos: a zsidó hitközség nagyon közel áll a NER-hez, Köves gyakori vendég Orbánnál, a Karmelita Kolostorban.

A portál tett fel kérdéseket is a csengelei vágóhíddal kapcsolatban, de az írásos válaszban több lényegi felvetésre egyáltalán nem reagált a kormánykedvenc szervezet. Így arra sem, milyen forrásból pótolják az egyre nagyobb deficitet. Az EMIH több ok miatt is speciális egyház Magyarországon: például komoly szerepe van abban, hogy Orbán Viktor kormánya tompíthatja azokat a kritikákat, amelyek – például a Soros György elleni kampány miatt – antiszemitizmust emlegetnek. A 24.hu szerint az EMIH-közeli pénzügyi források végességére utal, hogy nyáron kiléptek a médiapiacról is. Így eladták a Klubrádióban lévő üzleti hányadukat, valamint a 168 Óra hetilapot is. (Bár utóbbi lépést Köves Slomó a "betegesen gyanakvó" és "hideg polgárháborús" viszonyokkal magyarázta, nem az anyagi helyzettel.)