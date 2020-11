130-al hajtott az autópályán, úgy nyomkodta telefonját a fideszes politikus

Megkérdeztük az országgyűlési képviselőt arról, mi a célja a Fidesz támogatta javaslattal.

Sajátos játszma vette kezdetét a parlamentben: miután több fideszes politikus megígérte, hogy nem hagyják ki az ellenzéket a választási szabályok átírásából, egy, az ellenzék soraiban ülő független politikus olyan módosító javaslattal rukkolt elő, ami jelentős mértékben szűkíti az összefogni kívánó pártok – a DK, a Momentum, az MSZP-P, a Jobbik és az LMP – mozgásterét. A Jobbikból korábban kilépett Volner János azt indítványozta, csak azok állíthassanak 2022-ben országos listát, akik legalább 71 egyéni képviselőt indítanak 14 megyében. Ez jóval keményebb feltételeket jelent, mint az a tervezet, amit kormány nyújtott be (50 egyéni jelölt 9 megyében). Márpedig Volner javaslata nincs a Fidesz ellenére: az illetékes parlamenti bizottságban a kormánypártiak támogatásukról biztosították az indítványt, hivatkozhatnak arra, hogy „bevonták” az ellenzéket. A volt jobbikos ötlete kizárja, hogy az összefogni akaró pártok több listát indítsanak – ha így döntenének, akkor megszegnék az augusztusi ígéretüket, hogy a 106 választókerület egyikében sem indulnak egymással szemben –, a volt pártja tehát rákényszerül arra, hogy közös névsort állítson össze Gyurcsány Ferenc szervezetével. Megkérdeztük Volnert, mi a célja a Fidesz támogatta javaslattal. „Valójában az ellenzék munkáját végeztem el: a közelmúltban ugyanis több baloldali elemzőműhely felmérése is világosan megmutatta, hogy a közös ellenzéki listának van a legnagyobb támogatottsága” – állította Volner. Azt mondta, nem tartja magát „Fidesz-bérencnek”, mert szerinte ez csak egy bélyeg, amit egymásra aggatnak a pártok. A képviselő azt is tagadta, hogy volt pártján szeretne bosszút állni, mivel „a Jobbik támogatottsága olyan mértékben süllyed, hogy az önálló indulásuk kockázatos lenne”. Volner azzal a párttal is kiszúrt, amelynek képviselőcsoportjában egy ideig szerepet vállalt – majd viták közepette elváltak útjaik. A Mi Hazánk ugyanis korábban azt kommunikálta, ellenül irányul, hogy a Fidesz 27-ről 50-re növelné a listaállításhoz szükséges képviselőjelöltek számát. „Dúró Dóra két évvel ezelőtt azt állította, 2000 tagjuk van, ennyivel nem lehet gond 35 ezer ajánlást összeszedni” – szúrt oda a radikális pártnak Volner. Megkérdeztük arról is, hogy a nemrég alakított, jelenleg mérhetetlen népszerűségű, saját magáról elnevezett pártja képes lesz-e megugrani ezt a magasra tett lécet, mire azt mondta: ő volt a Magyar Gárda második embere, részt vett a Jobbik országos hálózatának kiépítésében, bízik benne, hogy most is sikeres lesz.