Adománnyá vált a koronavírus-bírság

A jövő héten derül ki, hogy a tömeges tesztelés, vagy a járvány terjedésének gyorsulása miatt nő a nyilvántartott fertőzöttek száma.

Az új fertőzések száma 3000-5000 között volt az elmúlt héten az országban, de ez a tömeges tesztelések megkezdésével változott, ennek köszönhető, hogy a mai adatok kiugróak – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. Azt csak jövő héten lehet megmondani, hogy ez a fertőzés a pedagógusok, szociális-, egészségügyi intézményekben dolgozók teszteredményeit a hétvégén nyilvánosságra hozzák.



A kormány ezért nem változtat a most életben lévő intézkedéseken.

A jövő héten ismét áttekintik a helyzetet és döntenek az esetleges szigorításokról. Gulyás Gergely azt is elmondta, a Pfizer cég jelezte, hogy hiába van megállapodása az Európai Unióval és Magyarországgal vakcinaszállításról, ha elkészülnek az oltóanyaggal, akkor először az Egyesült Államokba szállítanak majd. - Ebből is látszik, hogy ezen a téren nem működik a szolidaritás – mondta a miniszter. Ma Budapesten tárgyal Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, aki az uniós költségvetéssel és a koronavírus krízisalappal kapcsolatos magyar-lengyel vétót tárgyalja meg Orbán Viktorral, Gulyás Gergely szerint a két országszempontjait írásba is foglalják majd. A miniszter emlékeztetett, hogy az EU-ból 4 milliárd eurót kapunk évente, miközben 6 milliárd eurót visznek ki az országból profitként az uniós cégek – „ebből is látszik, hogy az uniós pénz nem könyöradomány, hanem kölcsönös előnyök alapján juttatott forrás". Gulyás szerint Soros György Project Syndicate-ben megjelent, a magyar és a lengyel kormányt többek között a migrációval kapcsolatos cikkéből egyértelműen kiderül hogy politikai szempontok állnak a támadások mögött, a nyugati sajtószabadság helyzetét pedig jól érzékelteti, hogy a lap Orbán Viktor válasz cikkét nem közölte le. A kormány nem döntött a Magyar Kereskedelmi-, és Iparkamara tervéről a helyi iparűzési adó felfüggesztéséről, de folyamatosan gondolkodik a kisvállalkozások terhének csökkentéséről. Pintér Sándor az Operatív Törzs vezetőjeként irányítja az új kórházirányító csúcsszervezetet, a Kórházi Főigazgatóságot. Március óta 15 ezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg és 15-en hunytak el. Gulyás Gergely szerint minden szakmai szervezet minden egészségügyi adatot megoszthat a nyilvánossággal, a kormány is „azt tartja szem előtt, hogy alaposan, nyíltan és őszintén tájékoztassunk, a magyar adatszolgáltatás a legnaprakészebbek közé tartozik". Gulyás szerint olyan helyzet több okból sem állhat elő, hogy nem jön uniós pénz Magyarországra, hiszen a mezőgazdasági támogatások akkor is érkeznek, ha vétózzuk a költségvetést és a korábban lekötött pénzek is érkeznek még két évig, ráadásul bázis alapon egy elfogadott költségvetés hiányában is érkezhetnek uniós támogatások a korábbi hét éves büdzsé számai alapján.



Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző cégeinek állami megrendeléseivel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a magyar szabályozás az uniós gyakorlatot követi.

Az oktatási intézményeken nem csak a pedagógusokat, hanem minden ott dolgozót tesztelnek, aki önkéntes alapon részt vesz a programban. A miniszter szerint aki ma iskolában dolgozik, és megfertőződik, annak 100%-os táppénzt kell biztosítani, erre irányuló szabálymódosítást kezdeményeznek majd.

