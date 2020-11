Döntött a Médiatanács - nem volt kirekesztő a Klubrádió betelefonálója

A járvány ellenére kevesebb a közfoglalkoztatott, mint egy éve.

A kormány ismét megkönnyíti a közfoglalkoztatásba belépést azok számára, akik egyébként alkalmasak lennének a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésre, különösen, ha szakképzettséggel rendelkeznek, de a járvány miatt mégsem találnak munkát. Gyakorlatilag szó szerint megismétli a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent módosítás a májusban a veszélyhelyzetre hivatkozva egyszer már megfogalmazott engedményt, hogy ennek a körnek nem kell megvárni a járási hivatal három sikertelen munkaközvetítését, vagy három olyan hónapot, amikor a hivatal egyáltalán nem tudott neki munkát ajánlani.

A veszélyhelyzet újbóli elrendelésére hivatkozva ezeket a pontokat megint nem kell alkalmazni, ha közmunkára jelentkezik valaki.

A rendelkezésre azért van szükség, mert a közmunkát szervező polgármesterek előzetes jelzései alapján a szezonális mezőgazdasági munkák befejeztével most szűnik meg az alkalmi jövedelemforrás sok család számára. Mivel a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási portáljának legfrissebb, november 9-én közreadott, a szeptemberi adatokat tartalmazó összesítése szerint a közmunkások 87,5 százaléka hátrányos helyzetű településen él, a most ismét bevezetett kedvezmény is főként az ország leszakadó térségeiben élőknek próbál segíteni. Az adatok ugyanakkor azt is megmutatják, mekkorát tévedett a miniszterelnök, amikor a tavasszal a közmunkába bevontak számának megduplázását kínálta fel a legszegényebbeknek. Május 8-án az állami rádióban minden előzetes igényfelmérés nélkül arról beszélt, hogy a kormány akár 200 ezer közfoglalkoztatottnak is munkát tud adni. Azóta egyetlen hónapban sem érte el a százezer főt a közfoglalkoztatottak átlagos száma, bár tagadhatatlan, hogy április óta egy folyamatos lassú növekedés figyelhető meg ezen a területen. Akkor 84 866 közmunkást tartottak nyilván, szeptemberben tízezerrel többet, 94 367 főt. Ez azonban még mindig 8,6 százalékkal kisebb létszám, mint amit egy évvel korábban, 2019 szeptemberében rögzítettek,

vagyis összességében a járvány ellenére zsugorodik a magyar közfoglalkoztatás.

Nem változtak a jellemzői sem: a közmunkások majdnem 60 százaléka nő, 37 százalékuk 50 évnél idősebb és 62 százalékuknak legfeljebb általános iskolai végzettsége van. Változatlanul Szabolcsban, Borsodban és Hajdú-Biharban van a legtöbb közfoglalkoztatott, a létszám utóbbi hónapokban mért lassú növekedése is ezeken a területeken volt megfigyelhető.