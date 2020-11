Mostantól minden iskolai dolgozót tesztelnek

A kormány hallgatott a szakmai szervezetekre, így mostantól minden iskolai dolgozótól vesznek mintát, aki jelentkezik a szűrésre.

Az egyik Fejér megyei általános iskolában szerdán 35 főt – a tantestület felét – tesztelték koronavírusra, s legalább 8 főnek lett pozitív az eredménye. Az intézmény igazgatója ezt követően tudta elintézni, hogy ne csak a tanárokat, hanem a technikai dolgozókat is teszteljék – olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének küldött visszajelzések között. Az érdekvédelmi szervezetek már az országos tesztelés hétfői indulása előtt jelezték: nem elég, ha csak a pedagógusoktól vesznek mintát, az iskolák, óvodák minden dolgozóján el kell végezni a koronavírus-tesztet. Úgy tűnik, a kormány végül belátta, hogy ez valóban nem rossz ötlet. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, György István csütörtökön jelentette be: személyesen utasította a tesztelést irányító kormányhivatalokat, hogy minden iskolai dolgozótól, akik jelentkeznek a szűrésre, vegyenek mintát. – Üdvözöljük a döntést, már hétfőn így kellett volna kezdeni a szűrést – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás szerint voltak iskolák, ahol tesztelték a nem pedagógus dolgozókat is, ám a legtöbb helyen – egyértelmű utasítás hiányában – ezt nem merték meglépni. Az érdekvédő üdvözölte Gulyás Gergely miniszter bejelentését is, amely arról szólt: módosítanak a táppénzszabályokon, hogy a karanténba kényszerült pedagógusok automatikusan 100 százalékos táppénzt kaphassanak. Eddig az volt az eljárás, hogy 60 százalékos táppénz járt automatikusan, a maradék 40 százalék pedig csak akkor, ha bizonyítani tudták, hogy az érintett pedagógus a munkahelyén kapta el a vírust. Gulyás Gergely szerint viszont minden iskolában dolgozó pedagógusnál azt kell vélelmezni, hogy a fertőzést az iskolában kapta meg. – Örülünk, ha valóban lesz ilyen törvénymódosítás, ugyanakkor ez még nem elég. Egyértelmű eljárásrendet, utasítást kell küldeni a körzeti orvosoknak és az intézményvezetőknek, hogy valóban a miniszter által elmondottak alapján járjanak el – mondta Totyik Tamás. Hozzátette: az eddigi intézkedéseknél is gyakran az okozott problémát, hogy nem voltak elég egyértelműek. A szakszervezet azt is szeretné, ha azok a koronavírussal fertőzött pedagógusok, akiknek eddig 60 százalékos táppénzt ítéltek meg, visszamenőlegesen is megkapják a hiányzó 40 százalékot.