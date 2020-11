Eldőlt - újnak tekinthetők a hármas metró kocsijai

Az országos tisztifőorvos nem csak a Fidesz-kormánnyal, de a magyarokkal is egy nyelvet beszél.

Általában véve is igaz, hogy a kormány nem indokolja döntéseinek hátterét. E mögött az a hatalmi felfogás és érdek áll, hogy a politikusok szakemberek, rájuk kell bízni a politikusi döntéseket, abba beleszólása egy átlagpolgárnak nem lehet, mert nem ért hozzá – vezette fel az operatív törzs tájékoztatóinak értékelését Somogyi Zoltán kommunikációs szakember, szociológus, a Political Capital társalapítója. A felettes hatalom nyelvét nem kell feltétlenül érteni – folytatta. Ahogyan a latin nyelvet sem értette senki a templomokban, vagy az MSZMP elvtársait sem az „átkosban”. A lényeg az volt, hogy az a hatalom beszél, amelynek döntéseit indok nélkül el kell fogadni. Somogyi Zoltán szerint ez a hagyomány máig megmaradt például a hivatalos állami és önkormányzati levelezésben, amelynek barokkos és jogi nyelvezetét sokszor még a jogász végzettségűek is nehezen értik. A problémának azonban – hangsúlyozta – ez csak az egyik oldala. A másik, hogy az átlagos hétköznapok menedzselésére elegendő bürokratikus nyelv válsághelyzetben nem működik. Ott kell a hétköznapi érthetőség, amelyet Müller Cecília kiválóan képvisel. Bárki családtagja lehetne: ez az érzés vele kapcsolatban. Néha esetlen fogalmazásai sem okoznak ellenszenvet a választókban. A Fidesz-kormányban folyamatosan mérnek mindent, így nyilván azt is látják, hogy Müller Cecíliával jól jártak. Ezért kérik fel, hogy komoly bizottságokban vegyen részt, orvosigazgatókat javasoljon. Ezért kap magas állami kitüntetést. Müller Cecília hozza a „közülünk való ember” imázsát a maga egyszerű fogalmazásával, amelyet jól színesítenek a háttérben a már sokkal inkább a hatalom nyelvén és a hatalom képviselőjeként szóló rendvédelmi szigor férfihangjai. Somogyi Zoltán politikai értelemben sikeresnek ítéli meg tevékenységüket, nem hiszi, hogy a választóknak ez a „csapat” ellenszenves lenne, és ezért elfordulnának a kormánytól. Az operatív törzs tájékoztatóin megjelenő egyenruhások a klasszikus rendőrnyelvet használják, azt a feleslegesen bonyolult, hosszú körmondatokból álló nyelvet beszélik, ami sajnálatos módon az állami bürokráciában is megszokott – állapította meg Gergely Vera, a „közérthető fogalmazás” szakértője, aki Müller Cecília szerepléséről nem kívánt véleményt mondani. Járványveszély idején különösképpen fontos lenne, hogy mindenki képes legyen értelmezni a vírus elleni védekezéshez szükséges információkat. Gergely Vera szerint azonban az operatív törzs eseményein elhangzó rendőrségi közlések nem felelnek meg a közérthetőség kívánalmának. A megértés terhe jelenleg a befogadó félen van, pedig ennek pont fordítva kellene működnie: az államnak nem csupán felelőssége, hanem kötelessége is (lenne) úgy tájékoztatni, hogy az állampolgárok megértsék, amit feléjük kommunikálnak. Örök vita, hogy hol húzzuk meg a határt, mennyire egyszerű nyelvet lehet és kell használni. Ilyen helyzetben a nyolc általánost végzetteknek is tudniuk kell, mit akarnak tőlük. Célszerű ennek megfelelően fogalmazni – mondta Gergely Vera. Az egyetlen szerencse – tette hozzá –, hogy az információk jelentős részben a sajtó közvetítésével jutnak el az emberekhez: az újságírók „lefordítják magyarra”, amit az operatív törzs közölni szeretne. Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzéki bírálatok ellenére a kormány továbbra is közbiztonsági, közegészségügyi ügyként tekint a járványra. Ezt fejezi ki, hogy az országos tisztifőorvos mellett rendőrségi szóvivők tartják a koronavírusról szóló tájékoztatókat, míg más országban civil járványügyi szakemberek. Az egyenruhás tájékoztatás azonban illik az Orbán-kormánynak a járvány elleni fellépés során is megnyilvánuló háborús retorikájához, valamint a menekültválság óta tartó szakpolitikai militarizálódáshoz. Müller Cecília szereplése is a központosított közbiztonsági, közegészségügyi hangsúly felől értelmezhető: nem kiválasztották a szerepre, hanem megtalálta az. Már a járványt megelőzően országos tiszti főorvos volt, aki a központi állami végrehajtás kormány által felügyelt vezető tisztségviselője – emlékeztetett Mikecz Dániel. Noha sok – időnként kifejezetten gyermeteg vagy ízléstelen – bírálat érte Müller Cecília személyét és stílusát, a kormány nem cserélte le a járványügyi tájékoztatók első számú szóvivőjét. Somogyi Zoltántól eltérően a politológus úgy látja, hogy ennek oka kevésbé kommunikációs megfontolásokban keresendő. Talán nehéz elhinni, de a kormány számára sem könnyű megbízható szakértőt találni minden pozícióra, különösen nem egy válsághelyzetben. Mikecz Dániel említett még egy szempontot is: a Fidesz nagyon ritkán hajlandó külső kritikák miatt megválni a lojális emberektől.