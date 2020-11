Navalnij az EU-nak: a pénzre koncentráljanak!

Trump szívesen megbocsájtaná saját bűneit, de azzal el is ismerné azokat. A következő kormányzatot már jobbról és balról is bírálják.



Csaknem három héttel azután, hogy veresége nyilvánvalóvá vált, Donald Trump először mondta ki , hogy elhagyja a Fehér Házat, ha az elektori testület véglegesíti Joe Biden győzelmét. Azt is rögtön hozzátette azonban, hogy ez hiba lenne. A bukott elnök a hálaadás csütörtöki ünnepén a választások óta első ízben válaszolt újságírók kérdéseire – már ha válasznak lehet minősíteni a valótlanságok és a megalapozatlan vádak sorozatát, a tények teljes tagadását. A Fehér Ház Diplomáciai termében, az első elnök, George Washington portréja elé állított asztal mögött ülve Donald Trump azt mondta, nagyon nehéz lenne elismerni vereségét, mert tömeges csalás történt. Többször elismételte, hogy „sok százezer szavazattal” ő nyerte a választást, egy pillanatra pedig a türelmét is elveszítette, amikor egy riporter kétszer is meg merte kérdezni, elismeri-e a vereségét: „Ne beszéljen így velem, én vagyok az Egyesült Államok elnöke!” Folytatás a 8. oldalon

Trump „sokkoló híreket” ígért a következő egy-két hétre, s azt állította, hogy a sajtóban eddig megjelent számok tévesek. Azt is felhozta, hogy több voksot kapott, mint Ronald Reagan 1984-ben, amikor az ötvenből negyvenkilenc államban győzött, egyben kétségbe vonta, hogy Bidenre 80 millióan szavaztak volna. A következő kormányzatot máris azzal vádolta, hogy Kína érdekében eljárva el akarja törölni az ”Amerika az első” politikáját – amivel el is árulta, hogy maga sem gondolja komolyan a hatalmon maradást. A Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadónak adott elnöki kegyelem után újra megindult a találgatás, hogy a hátralévő hetekben Donald Trump megpróbál-e saját magának is örök mentességet adni a büntetőeljárások alól. Fehér házi hírek szerint élénken foglalkoztatja, hogy a hatalomból kikerülve esetleg több ügyben is vádat emelnek ellene, ám a kegyelem eleve csak a szövetségi vádakra vonatkozna és nem védené meg a rá korábbi gazdasági visszaélések miatt New York államban váró jogi nehézségektől. Még 2018-ban azt nyilatkozta, hogy kétségkívül megkegyelmezhet saját magának, bár erre nem lesz szüksége, mert nem bűnös. Az önkegyelem jogi és politikai szempontból is kockázatos, mert a bíróság előtt nehezen védhető, viszont sokan a bűnök beismerésének tartanák. Korábban az is felmerült, hogy mandátumának lejárta előtt lemond és az automatikusan helyébe lépő Mike Pence alelnök adna neki kegyelmet, mint 1974-ben Gerald Ford tette Richard Nixonnal. Ez a trükk azonban szintén beismerésként lenne értelmezhető és megnehezítené, hogy megőrizze egyszemélyi befolyását a Republikánus Párt fölött, mert túlságosan is megerősítené Pence pozícióját. Trump megígérte, hogy jövő szombaton személyesen fog kampányolni a Georgia két szenátusi pótválasztásán induló republikánus jelöltek mellett. Mindenesetre már előre csalással vádolta a Demokrata Pártot, amely az utóbbi két évben több mint 800 ezer, eddig nem szavazó georgiait segített felvenni a választási névjegyzékbe. Trump szerint „ilyesmit nem lehet csinálni”, míg mások úgy vélik, hogy a szegény, főként fekete állampolgárok kirekesztése szégyenletes és mélyen antidemokratikus. A republikánusok eddig attól tartottak, hogy Trump makacssága és híveinek távolmaradása fog ártani georgiai esélyeiknek, most azonban új problémájuk támadt: kiderült, hogy David Perdue szenátor a járvány kezdetén eladta, majd alacsonyabb árfolyamon visszavásárolta egy olyan cég részvényeit, amelynek korábban felügyelőbizottsági tagja volt. A mintegy egymillió dolláros tranzakció kapcsán demokrata párti kihívója bennfentes kereskedéssel vádolta meg a regnáló szenátort. A január 5-i verseny szorosnak ígérkezik. Demokrata Pártnak mindkét georgiai helyre szüksége lenne ahhoz, hogy megszerezze a szenátus fölötti ellenőrzést és megvalósíthassa Biden választási ígéreteit. A megválasztott elnök a hálaadás ünnepén videóüzenetben köszönte meg a járvány ellen „a frontvonalon” küzdő egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját. Biden az elmúlt napokban már ízelítőt kaphatott a rá váró nehézségekből. Jobboldalról kormánya első tagjainak megnevezését követően azonnal bírálni kezdték. Például Marco Rubio floridai szenátor szerint a kitűnő pedigrével rendelkező jelöltek udvariasan és jó modorúan fogják segíteni Amerika hanyatlását. A Demokrata Párt balszárnya viszont azért nyugtalankodik, mert egyetlen markáns képviselője sem került be a jelöltek első körébe. A „progresszívek” szerint Biden centrista politikája el fogja idegeníteni a párttól a gyorsabb haladásban reménykedő fiatalokat. Arra pedig szinte szavakat sem találnak, hogy Biden republikánus, mi több, akár Trumpra szavazó személyek kormányzati kinevezését sem zárta ki.