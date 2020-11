Idén tíz doppingeset történt Magyarországon

Vannak sportági szövetségek, amelyek leállították amatőr- és utánpótlásverseny-rendszerüket, mások részleges korlátozásokról döntöttek, a teniszezők útjára viszont senki más nem lépett.

November 10-én a kormány úgy rendelkezett, hogy a sportági szövetségekre bízza a járványhelyzetben, folytatják-e a hazai amatőr és utánpótlás-bajnokságokat vagy felfüggesztik a versenyeket. Arról is döntött, hogy a sportlétesítményeket csak versenyszerűen sportoló profik vagy amatőrök használhatják. A teniszezőknél így több tízezer hobbijátékos számára szűnt volna meg a játéklehetőség, ám a szövetség talált egy kiskaput: aki leigazol egy klubba, az 6 ezer forintért kaphat olyan versenyengedélyt, amellyel továbbra is látogathatja azokat a létesítményeket, melyek a kormányrendelet szerint csak igazolt versenyzők számára érhetők el. A kedvtelésből játszók számára készülő extra versenyengedélyhez még sportorvosi igazolás sem szükséges (ami egyébként profi sportolóknál is kötelező). Az Emmi szerint ez az út nem járható, az MTSZ lapunk múlt pénteki számában érdeklődésünkre azt írta, a Miniszterelnökség küldött részére egy jogi állásfoglalást arról, hogy mivel a tenisz egyéni sportág, rá nem vonatkozik a csapatsportágakra érvényes kormányrendelet. A Népszava körkérdésében arra volt kíváncsi, a többi sportági szervezetnél mi lett az amatőr- és utánpótlás-versenyek sorsa, illetve próbáltak-e szabadidősportolók a teniszezőkhöz hasonló módon versenyzői engedélyhez jutni? „A Magyar Úszó Szövetség a versenyengedélyek kiadásánál nem kívánja a sportág integritását semmilyen formában fellazítani – írta lapunknak a MÚSZ. – Az Emmi ajánlását követve – hogy új versenyengedélyt csakis a sportág érdekeit szem előtt tartva adjon ki a szövetség olyanoknak, akiknek a versenyzése hosszútávon szolgálja a sportág érdekeit – a MÚSZ továbbra is csak a korábban alkalmazott elvek alapján ad ki új versenyengedélyt, mely elvek között sem eddig, sem ezután nem szerepel az aktuális járványügyi korlátozások megkerülésének elősegítése.” A szövetség a múlt hétvégén rendezte meg a tavaszról, az első hullám miatt elhalasztott utánpótlás-bajnokságok első felvonását a legszigorúbb biztonsági intézkedésekkel: időfutamos versenyen dőlt el a sorrend (nem voltak elő- és középfutamok, mindenki egyszer teljesített egy távot és a legjobb eredményt elért úszó lett a győztes), nem tartottak ünnepélyes eredményhirdetéseket a versenyszámok végén, szülők, kísérők sem mehettek be az uszodába, az eseményeket a szövetség youtube-csatornáján lehetett nyomon követni. „A Magyar Vízilabda Szövetség rendszerében a versenyengedély megszerzése szigorú szabályokhoz kötött, csak olyan sportoló kaphat, aki le van igazolva egyesületbe és érvényes sportorvosival rendelkezik. E nélkül nincs versenyengedély – reagált megkeresésünkre az MVLSZ. – Az MVLSZ a kormányrendeletben leírtaknak megfelelően jár el. Az MVLSZ további szigorító intézkedések bevezetéséig nem tervezi egyetlen bajnoksága felfüggesztését sem, illetve ha életbe lép egy esetleges szigorítás, mérlegelni fogja az ezzel kapcsolatos döntési lehetőségeit.” Röplabdában a két legmagasabb osztályban zajlik a bajnokság, a korosztályos sorozatokat felfüggesztették. A cselgáncsozóknál a harmadosztályú országos bajnokság kivételével minden versenyt megrendeztek, az utolsó sportesemény a serdülő ob volt, amit november 15-én zárt kapuk mögött rendeztek Győrben. A szövetség az edzések látogatását is csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak engedélyezi. A birkózóknál ősszel bonyolították le az utolsó hazai versenyeket, idén már nem lesz több esemény. „A Magyar Vívó Szövetség vezetése áttekintette a kormányrendeletben foglaltakat és a 2020. decemberig meghirdetett versenynaptárát, melynek alapján a hazai versenyek megrendezése mellett döntött a már korábban bevezetett védelmi intézkedések megtartása mellett – olvasható az MVSZ válaszában. – A vívás szeptemberben a hazai versenyszezont el tudta kezdeni, melyet az eddigiekben eredményesen bonyolított, de természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük az esetleges változásokat, egészségügyi állapotokat és szükség szerint a szövetség meghozza intézkedéseit.” A jégkorongszövetség az amatőr csapatokra bízta, hogy lejátsszák-e a mérkőzéseiket vagy sem. Vannak együttesek, amelyek edzeni sem tudtak, illetve máshol a koronavírus-fertőzés miatt hiányos a keret létszáma. „Abban az esetben, ha két résztvevő együttesen jelzi az igényét, a mérkőzések automatikusan elhalaszthatók. A rugalmasság fontos szempont az utánpótlás-bajnokságok esetében is. (…) Ám ennél is fontosabb minden szinten a játékosok egészségének a megvédése, és az, hogy a koronavírus-járvány terjedésének gátat szabjunk” – írta a Népszavának az MJSZ.