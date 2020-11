Ausztriában a lakosság fele leteszteltetné magát

Több mint 500 milliárd rubelt veszít évente az orosz költségvetés az illegálisan forgalmazott termékek miatt. Széles a választék: a hamisított híres márkáktól egészen a csempészett cigarettáig, amelyből ma már több fogy egyes orosz városokban a legálisan kaphatónál. A dohánykereskedelem 15 százalékát, az alkohol esetében akár a 40 százalékát is uralhatja a feketepiac.

Mindez arra késztette az orosz hatóságokat, hogy november derekán az államkincstárt sújtó, az emberek egészségét veszélyeztető árnyékkereskedelemről fórumot rendezzen külföldi résztvevők bevonásával. A cél az volt, hogy olyan mechanizmust dolgozzanak ki, amelynek a segítségével sikeresen felvehetik a harcot a bűnözőkkel. Különösen az illegálisan forgalmazott dohánytermékek esetében érhető tetten, milyen hallatlanul nehéz feladattal kell megküzdeniük világszerte a hatóságoknak. A Világbank számításai szerint a dohánycsempészet és hamisítás évente 40-50 milliárd dollár veszteséget okoz. Oroszországban 2015 óta tizenötszörösére emelkedett az illegálisan forgalmazott cigaretta mennyisége. Ez tavaly több mint 100 milliárd rubel veszteséget okozott az államnak. A Roszszijszkaja Gazeta e téren optimista, amikor azt állítja, hogy az elmúlt öt év alatt most sikerült olyan viszonyokat teremteni, amelyekkel megállíthatják az illegális cigarettaforgalom további növekedését. Belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva állítja a lap, hogy idén 770 millió csomag cigarettát vontak ki a forgalomból és mintegy ezer bűnügyi eljárást indítottak a jogsértések miatt. Ezt a Dumában elfogadott törvényjavaslatok tették lehetővé. A kritikusabb Novaja Gazeta közel sem ilyen optimista. Terjedelmes beszámolójában emlékeztet arra, hogy a kilencvenes években a bűnözők kezében volt a dohánykereskedelem, ám a hatóságok lecsaptak a bandákra és megtisztították a piacot a hiénáktól. Idén azonban visszatértek a kilencvenes évek viszonyai. Az államkincstárt mérhetetlenül nagy veszteségek érik. A piacokon már sajátos jelbeszéddel hívják fel a figyelmet az árusok a zárjegy nélküli cigarettára, amelyet vagy az adó lefizetése nélkül csempésztek be, vagy valamelyik helyi műhelyben állították össze. A lap újságírói meggyőződhettek arról, hogy a hivatalos közegek jelenlétében is zavartalanul folyik a fekete kereskedelem Moszkva szívében, a Kreml közelében. A főváros e tekintetben az első helyen áll. A lap szerint 10 millió rubelt veszít az orosz gazdaság óránként csak az illegálisan forgalmazott cigarettán. A Nielsen amerikai cég szerint Oroszországban 34 milliárd illegális cigaretta kel el, nagyságrendben ezzel harmadik a világon. S nemcsak a bűnözők profitálnak az üzletből. A Nielsen kutatása szerint a nyertesek között van Belarusz, amely szembe menve a nemzetközi tendenciával új dohánygyárakat helyez üzembe. Feladatuk, hogy exportra termeljenek. Így alakult ki az a sajátságos helyzet, hogy a hazai szükségletnél háromszor több cigarettát gyártanak le, miközben sehol nincs nyoma annak, hogy az ország cigarettát exportálna. Becslések szerint e „feleslegből” csak tavaly 640 millió dollár bevétel származott. Egy Belaruszból becsempészett olcsó cigaretta dobozonként az orosz megfelelőjének csak az egyharmadába kerül. Ukrajna sem marad ki az üzletből: nyáron fiatalkorúak buktak le az orosz határon nagy mennyiségű cigaretta csempészésekor. Sok illegális dohányárú származik Kirgizisztánból, Kazahsztánból és Örményországból. És akkor még nem szóltunk az interneten bonyolított illegális dohánykereskedelemről, amelyet az állam nem képes ellenőrizni. Mivel a bűnözők haszna milliárdokban mérhető, nem okoz gondot nekik, hogy lefizessék a hivatalnokokat és a rendőröket. Az ő elnéző magatartásuknak köszönhető, hogy mint ezt a Lenta.ru hírportál megírta, Szentpétervár nagy piacán hegyekben áll az illegálisan behozott cigaretta. Az orosz média hosszan sorolja, hol talált feketepiacokat a rosztovi vagy a brjanszki területen. Dagesztánban szeptemberben az illegálisan terjesztett dohányárú 42 százaléka tette ki a piac készletét. A kaukázusi régióban az üzletekben is feltűntek ezek a termékek, de Karélia boltjaiban is. Se vége se hossza a bűnlajstromnak. Mindenütt a belarusz dohány a listavezető. A legfehérebb terület az orosz Távol-Kelet a magas szállítási költségek miatt. Itt-ott sikerekről is beszámolnak. Krasznodar repülőterén idén egy akció során a Szövetségi Biztonsági Szolgálat emberei a vámosokkal együtt lecsaptak az örmény Grand Tabak gyár 40 tonnás cigaretta szállítmányára. Az ilyen akciók azonban elhomályosulnak a bűnözők sikerei mellett.