Eladja közép- és kelet-európai részlegét az Aegon

Néhány tízezer forinttal akár több százezres büntetéseket is kiválthatnak a feledékeny autósok.

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak lesznek az éves országos matrica megvásárlásával – közölte vasárnap az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Mosóczi László, a tárca közlekedéspolitikáért felelős államtitkára szerint a módosítások tovább ésszerűsítik az útdíjfizetési szolgáltatásokat és olcsóbbá teszik az ügyintézést. Rámutatott: évente több mint 10 ezer úthasználó kénytelen pótdíjat fizetni, amiért késve vásárol éves matricát. Jelenleg csaknem 15 ezren élnek az úgynevezett pótdíjmaximalizálás lehetőségével. A közlemény emlékeztet:



„A 2018-ban bevezetett pótdíjmaximalizálás a jelenlegi háromhoz képest már két eset után is megengedetté válik. Az új pótdíjamnesztia 180 napos ügyintézéssel, hat pótdíjnak megfelelő összeg ellenében mentesít a felhalmozódott, akár több százezer forintos követelés megfizetése alól.”

A pótdíjmaximalizálás a többször hibázó, de önkéntes teljesítésre hajlandó közlekedők számára biztosít az akár tucatnyi pótdíj megfizetésénél olcsóbb alternatívát. Jelenleg 75 napon belül lehet azt kezdeményezni, hogy a legalább háromszor mulasztó autós két pótdíj összegének megfelelő – az érvényes előírás alapján 29 750 forintos – egyszeri díj fejében mentesüljön pótdíjfizetési kötelezettsége alól. A pótdíjmaximalizálás mellett most egy második lépcsőt is bevezetnek: a pótdíjamnesztia 180 napot biztosít az ügyintézésre, hat pótdíjnak megfelelő összeg – jelenleg 89 250 forint 0150 ellenében. A tárca tájékoztatása szerint az új előírások a korábban kizárólag természetes személyek számára elérhető részletfizetési lehetőséget kiterjesztik a gazdasági társaságokra is. A rendeletmódosítások döntő része 2020. december 1-jén lép hatályba.