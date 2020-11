Bidennek is szólt az iráni gyilkosság

A megválasztott amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit akarják megnehezíteni azok, akik pénteken megölték az iráni atomprogram atyját. Teherán szerint a jelek Izraelre mutatnak.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő péntek este meglehetősen jókedvű bejegyzést tett közzé a Twitteren. Mint írta, sikerek sorát érte el a héten, de sejtelmesen hozzátette, mindegyiket nem oszthatja meg a közvéleménnyel. Hogy milyen titkos sikerekre is utalhatott, ezt talán épp a néhány órával a bejegyzés előtt érkezett hír magyarázhatja meg: Iránban fényes nappal megölték a "perzsa Oppenheimernek" is nevezett Mohszen Fahrizadeh atomtudóst. Mindez idáig nem tették közzé, hogy pontosan mi is történt, de egy pokolgéppel preparált kisteherautó felrobbanása után tűzharc zajlott le a tudós testőrei és a támadók között. A 62 éves Fahrizadehet kórházba szállították, de már nem tudtak segíteni rajta. Irán rögtön az izraeli titkosszolgálatot sejtette az akció mögött – nem véletlenül, hiszen a Moszad az izraeli atomprogram több személyiségével végzett már. Hasszan Rohani elnök Izrael mellett az Egyesült Államokat vádolta, a legfőbb vallási vezető Ali Hamenei pedig megtorlást helyezett kilátásba. Fahrizadeh a 2003-ban hivatalosan felfüggesztett iráni katonai nukleáris program kulcsfigurája volt. Nyugati szakértők a potenciális iráni atombomba atyjának tartották, innét származik az első amerikai atombomba megalkotójával, Robert Oppenheimerrel kapcsolatos analógia. Fahrizadeh már régóta az izraeli titkosszolgálat célkeresztjében volt és sokatmondó, hogy már nem egy munkatársa halt meg hasonló akciókban. Az atomtudós különleges védelmet élvezett a Forradalmi Gárda tiszteletbeli tagjaként, meggyilkolása ezért is igényelt átfogó ésalapos előkészítő munkát, ami szintén titkosszolgálati háttérre utal. A Moszad már bő egy évtizeddel ezelőtt tervezett akciót ellene, akkor azonban lefújták a tervezett merényletet, túl kockázatosnak tartva azt. Nem világos, hogy a tudósnak milyen szerepe volt a mostani, békés célúnak hirdetett nukleáris programban. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség már régóta szerette volna meghallgatni, de ezt Teherán mindig elutasította. Irán bosszút ígért, de amikor az idén év elején az amerikaiak Bagdadban megölték Kasszem Szolejmánit, a Forradalmi Gárda tábornokát, Teherán beérte azzal, hogy rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok két iraki támaszpontjára. A tragikus gazdasági helyzetben lévő perzsa állam aligha tudna finanszírozni egy elhúzódó háborút, ráadásul január óta még drámaibb lett a költségvetés hiánya a koronavírus-járvány miatt. Izrael érthetően aggódik az iráni nukleáris program miatt, ráadásul Teherán felgyorsította az urán dúsítását azután, hogy Donald Trump két éve felmondta a nukleáris megállapodást. Az atomtudós megölését azonban aligha ezek a félelmek magyarázzák. Trump, hogy minél jobban megnehezítse a megválasztott elnök, Joe Biden helyzetét, már két hete katonai csapást akart indítani a perzsa állam ellen. Tanácsadói lebeszélték, de a jelek szerint Izrael elvégezte helyette a piszkos munkát. Most ő is megosztott egy Twitter bejegyzést, amely szerint Izrael állhat az akció mögött. Feltételezések szerint a támadók iráni válaszcsapást akartak kiprovokálni, amivel alapot szolgáltathatnának egy Iránnal szembeni katonai beavatkozáshoz. Mark Fitzpatrick egykori amerikai diplomata, az amerikai külügyminisztérium korábbi munkatársa szerint az elkövetők célja, hogy megakadályozzák a korábbi megállapodáshoz való visszatérést. Jarrett Blanc, aki korábban az amerikai külügyminisztériumban a megállapodás megvalósításáért felelt, a BBC-ben úgy vélte, nem véletlen az atomtudós megölésének időzítése és kételkedett benne, hogy az tényleg Irán nukleáris programjának gyengítését szolgálta. Ő is úgy látta, hogy a cél egy kemény iráni reakció kiprovokálása, amivel jelentősen csökkentenék a párbeszédre törekvő Biden mozgásterét. A leendő amerikai adminisztrációt felháborították a fejlemények. A demokratákhoz közel álló egykori CIA igazgató, John Brennan egyenesen állami terrorizmusnak minősítette a likvidálást. Raz Zimmt, a tel-avivi Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete munkatársa úgy véli, az lehet a háttérben, hogy Biden adminisztrációja már nem adna automatikusan zöld utat a péntekihez hasonló akcióknak. Netanjahunak Trump alatt semmiféle ellenállásra sem kellett számítania. Az Egyesült Államok a feszültség miatt a Perzsa-öbölbe vezényelte a Nimitz repülőgép-hordozót és több más hadihajót, a hivatalos magyarázat szerint azért, hogy így biztosítsa az amerikai katonák Irakból és Afganisztánból való kivonását.