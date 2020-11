Müller Cecília: többen gyógyultak meg, mint ahány új fertőzött van

Igaz, jelenleg a vadászatok előtti és utáni vendégfogadást, ünneplést nem szabad megtartani.

Orbán Viktor miniszterelnök november 9-én bejelentette, hogy a kormány mindenfajta gyülekezést megtilt a koronavírus-járvány terjedése miatt legalább egy hónapig, de az intézkedés nem vonatkozik a társas vadászatok megtartására – tudta meg a 24.hu . A portál értesülését az Országos Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

„A vadászat elsősorban vadgazdálkodási tevékenység, amely a területet és az időpontot tekintve is tervszerűen zajlik. A járványügyi védekezés nem akadálya a szabályosan bejelentett társas vadászatok megtartásának” – közölték.

Érvelésük szerint azért nem, mert ez a vadgazdálkodás működtetését, a vadállomány tervszerű és szükségszerű szabályozását, a vadásztársaságok gazdasági fennmaradását is szolgálja. Megjegyezték azt is, hogy a vadászat „a természet körforgásából adódóan nem halasztható tevékenység”. Arra a kérdésre, hogy a vadászok miért kapnak felmentést a gyülekezési tilalom alól, a rendőrség azt válaszolta, hogy

„a társas vadászat ugyan nevében utal arra, hogy csoportosan végzett tevékenység, azonban nem értelmezhető gyülekezésnek”.

Igaz, jelenleg a vadászatok előtti és utáni vendégfogadást, ünneplést a járványügyi védekezéssel összhangban nem szabad megtartani. Kiderült az is, hogy bizonyos esetekben az este 8 és reggel 5 óra közti kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok. Igaz, ez a társas vadászatokra nem vonatkozik, azokat csak nappal lehet megtartani. A hivatásos vadászok mellett azonban a tagsággal rendelkező egyéni sportvadászok is kaphatnak engedélyt éjszakai vadászatra, ha a vaddisznóállomány gyérítésben vagy az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében történő vadejtésben vesznek részt. A 24.hu emlékeztetett arra, hogy évente több milliárd forintnyi vadkár keletkezik, és körülbelül 150 ezer vaddisznó kilövésére van szükség ahhoz, hogy megfelelően szabályozzák az állományt, továbbá az afrikai sertéspestis is valós veszélyt jelent. A betegség tekintetében pedig a sertéságazat védelmének utolsó védvonalát a vadászok jelentik. A portál viszont hozzáfűzte, hogy a társas vadászatok megtarthatósága azért is kevésbé magyarázható, az általuk kérdezett szakértő szerint sok esetben apróvadejtésről (például nyúlról vagy fácánról) van szó, amik nem okoznak vadkárokat.