Harminc éve keltek át először Angliából száraz lábbal Franciaországba

Horrorfutam Bahreinben

Két olyan baleset is történ a Bahreini Nagydíjon, amilyet már régen látott az F1 közönsége, de szerencsére mindkét pilóta a saját lábán szállt ki az autóból. Romain Grosjean pontosabban menekült, ugyanis Danyiil Kvjattal ütközött és a 3-as kanyar után olyan nagy sebességgel szállt bele a szalagkorlátba, hogy autója kettészakadt, kigyulladt és a kocsi első fele átfúródott a korláton. A csapat jelentése szerint kisebb égési sérüléseket szenvedett a kezén és a bokáján, viszont a glória megmentette az életét, mikor a Haas átszakította a korlátot. Másfél óra szünet után Lance Stroll állt fejre, ugyancsak Kvjatnak ment neki. A futam végén Pérez autója kigyulladt, ezután a biztonsági autó másodszor is a pályára jött, majd a futam így is ért véget.