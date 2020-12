Feljelentették Demetert

Szinte gombnyomásra néptelenednek el az utcák este nyolc óra után. Éjszakai Budapest futárokkal, kutyásokkal, szomorú taxisokkal, dühös hajléktalanokkal.

– A lépcsőház kutyája? – kérdezzük a fiatal nőtől a csivavájára mutatva, aki nevetve válaszol. – Saját, de már tényleg többen kölcsön akarták kérni a házból, hogy kicsit kimehessenek erre-arra. Igaz, nem jártak volna jól Jessy-vel, mert nem elég, hogy bizalmatlan, még lusta is, hidegben meg pláne nem szeret sokat menni. Míg a külvárosokban és a belvárosi kis utcák sokaságában főleg kutyásokkal lehet találkozni este nyolc óra után, a nagyobb csomópontokban ilyenkor még van némi élet: késői műszakokból, túlórákból sietnek hazafelé többen is. Tíz óra után viszont még a járványmentes időkben éjjel-nappal nyüzsgő nagy csomópontok is kihalttá válnak. Mindennél többet elárul erről, hogy a Nyugati-pályaudvarnál járőröző, és minket igazoltató rendőr kissé szomorúan konstatálja: alig akad dolguk, már felidézni sem tudja, mikor volt utoljára rendbontás itt az aluljáróban, ahol máskülönben egymást érik a különös alakok és esetek. A kihalt pályaudvartól a Deák tér felé vesszük az irányt. – Ilyenkor tíz után jó ha kétóránként beesik egy fuvar – mondja szomorúan a téren posztoló taxis, aki szerint a nullszaldóért küzdenek az unalommal egy-egy utasra várva. – Én legalább még küzdhetek. A kollégák fele viszont már lehúzta a rolót, jobbára azok, akik nem saját, hanem bérelt autóval dolgoztak. Hogy jobb dolga nem akad, a taxis még panaszkodik keveset: – Mindenki azt hitte, hogy a vírus miatt az emberek majd többet fognak taxizni, mivel a busz sokkal veszélyesebb. Hát nem! Inkább a koronavírus, mint hogy a zsebükbe nyúljanak! Én is már azon gondolkozom, hogy elmegyek bringás futárnak. Míg a taxis csak felveti a váltás lehetőségét, Csada Gergely már meg is lépte azt: nemrégiben állt be bringás futárnak, miután a járvány miatt végleg elvesztette idegenvezetői állását. Meg is osztja velünk az első tapasztalatait. Szerinte biztos, sőt jó pénzt lehet keresni most ezzel a munkával, igaz, ehhez keményen kell taposni a pedált, ami különösen hidegben nem kis kihívás. Felvetjük neki, hogy legalább a forgalom kicsi, de Gergely a fejét rázza: – Az üres utcák szinte vonzzák a sebességmániás autós őrülteket. Gergely azt mondja, a bringás futárkodást átmeneti állapotnak tervezi, amint tud, visszatér majd az idegenforgalomba. Igaz, jegyzi meg, addig még minden bizonnyal sok-sok kilométer vár rá. A Deák tértől nem messze, az Arany János utcánál katonai járőröket és belügyeseket látunk, meg persze a TEK-esek híres-hírhedt páncélozott járművét. Közben egy emeleti, nyitott ablakú lakásból dübörög a keményrock. Kicsit távolabb az irodaházak éjszakai biztonsági őrei verődnek össze „cigizni, kávézni, dumálni.” – Cigarettázni meg traccsolni kell – szögezi le egyikük. – Anélkül tényleg kibírhatatlan lenne az éjszaka, az ember hamarabb megőrülne, mint meghalna a vírustól. A kihalt utcákról persze nem hiányoznak a hajléktalan emberek sem. – Nekem is mondták, hogy megbírságolnak majd a kijárási tilalom be nem tartása miatt – nevet fel a körút egyik padján üldögélő, Csuka néven bemutatkozó férfi. – Mondtam nekik, hogy bírságoljatok csak! A rendezett ruhát viselő férfi azt meséli, hogy korábban volt bányász, targoncás, sőt bolti részlegvezető is. Aztán, amikor odáig ér, hogy az utcára került, hirtelen rövidre fogja történetét: amikor nyugdíjas lett feladta az addig fizetett albérletét. Nem panaszkodik, azt mondja, eléldegél ő egy padon is, de azért látszik bántja valami. Végül csak kiböki, hogy egész életében a zajhoz szokott, előbb a munkahelyeken aztán az utcán. Az üres körútra mutat, aztán kiszakad belőle: – Csak ez a rohadt csönd ne lenne!