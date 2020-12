Nagy-Britannia: közeledik a letelepedési engedély regisztrálásának határideje

Elveszthetik lakhatási és társadalombiztosítási jogaikat az adminisztratív lépést elmulasztó magyar állampolgárok.

Eljött a cselekvés ideje az életvitelszerűen az Egyesült Királyságban élő magyarok, és természetesen minden más EU-állampolgár számára, függetlenül attól, sikerül-e megállapodásra jutnia a szigetországnak és az Uniónak a december 31-én befejeződő átmeneti állapotot követő szabadkereskedelmi egyezményről. Mint arról már lapunk is számos alkalommal beszámolt, ha az Egyesült Királyságban akarnak maradni, az EU, az Európai Gazdasági Térség, valamint Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárainak ki kell váltaniuk az ún. EU settlement scheme-t, letelepedési engedélyt. Ez sokkal inkább regisztrációt, mint jelentkezést takar. Az európaiak „beiratkozására” azért van szükség, mert december 31-től nem vonatkoznak rájuk az uniós jogok, különösen nem a munkaerő szabad áramlásával kapcsolatos lehetőségek, így a brit jogrendszerbe kell átsorakozniuk. Állampolgárság, a már korábban megszerezhető korlátlan tartózkodási, vagy az öt évre szóló előzetes letelepedési engedély hiányában törvénytelenné válik ezeknek az EU-ból felkerekedett személyeknek a nagy-britannia egzisztenciája. A regisztrációs folyamat nagyon egyszerű, a világhálón keresztül és postai úton is elintézhető. Különösen megkönnyíti, ha az EU állampolgár National Insurance Numberrel, adó- és társadalombiztosítási számmal rendelkezik. EU-tagországokból bevándoroltak nem-EU-s házastársuknak is kérhetik a nyilvántartásba vételt. Éppen a múlt héten nyilvánosságra került brit belügyminisztériumi adatok szerint a Brexit óta összesen 4,2 millió EU-állampolgár folyamodott „szabadságlevélért”, a hatóságok előzetes becslésénél közel egymillióval többen. Mindeddig úgy gondolták, az Egyesült Királyságot 3,4 millió európai választotta hazájának. A legnagyobb kontingens a lengyeleké, noha éppen közülük nagyon sokan visszaköltöztek szülőföldjükre. A top 5-be tartozik még Románia, Olaszország, Portugália és Spanyolország. A regisztráltak átlagosan 91 százaléka Angliában él, kivéve a lengyeleket, akik között ez a mutató „csak” 85 százalék. Közel minden tizedik nagy-britanniai lengyel Skóciára „szavazott”, ellentétben a többi országgal, ahonnan csak átlagosan 5 százalék vonzódott az északi tartományhoz. A legfrissebb statisztika arra utal, hogy kb. százezer magyar legalizálta szigetországi létét, 90 százalékuk angliai lakcímmel. A kormány további hathónapos „türelmi periódussal” toldotta meg a december 31-i határidőt, ennek ellenére nemzetközi szervezetek, diplomáciai testületek, érdekképviseleti intézmények és munkaügyi jogászok is erősen győzködik az érintetteket, hogy különböző esetleges bonyodalmak, csapdák elkerülése érdekében zárják le már ez év végére a bürokratikus folyamatot. A letelepedési engedélyezési folyamat sem mentes a koronavírus-pandémia hatása alól. A tavaszi óta tartó restrikciók elől sokan tértek vissza átmenetileg hazájukba, noha amennyiben egy előzetes engedéllyel rendelkező személy bármely 12 hónapos időszakból több mint hat hónapot az Egyesült Királyságon kívül tölt, megtöri a végleges jóváhagyásra szóló jogosultságát. Ha egy újabb folyamatos tartózkodási időszak 2020. december 31-e után kezdődik meg, EU-állampolgárok jövő év június 30-ig az új bevándorlási szabályok valamelyikének alapján is kvalifikálhatják magukat az igazolásra, illetve az előzetes engedély lejárta előtt el kell hagyniuk az Egyesült Királyságot. Óvatosan kell eljárniuk azoknak a diákoknak is, akik a Covid-19 miatt otthonról, a világhálón keresztül folytatják egyetemi tanulmányaikat. Nagyon fontos, hogy még december 31-e előtt fizikai valóságukban is megjelenjenek Nagy-Britanniában, különben elutasítják előzetes letelepedési beadványukat. Ha ez nem valósul meg, diákvízumot kell igényelni, ami egyrészt pénzbe kerül, másrészt ki kell pengetni az egészségügyi ellátás igénybevételéhez szükséges felárat is. A december 31-i határidőt mindenképpen érdemes betartani, mert a később kérelmezett ötéves, vagy állandó letelepedési engedélyhez január 1-től átfogó egészségügyi biztosítás szükséges, különben az Egyesült Királyságban tartózkodók jogai nem érvényesülnek. A képen magyar választópolgárok állnak sorban szavazataik leadására várakozva a londoni magyar nagykövetség épülete előtt 2010. április 4-én