Orbán B-terve Trump után: Trump

A kormánykommunikációban folytatódni fog a Biden-adminisztrációt Soros Györggyel összemosni próbáló retorika.

„Trumpot túléli a trumpizmus! Ez a hosszú távú esélyünk! Bidennel nehéz lesz, de a remény hal meg utoljára…” – ezt a nagyon velős helyzetértékelést adta az Orbán-kabinet szempontjából lapunknak a Fidesz egyik, a magyar-amerikai kapcsolatokra rálátó politikusa. Forrásunk a washingtoni magyar nagykövetség egyik volt diplomatája szerint „egyike annak a négy embernek a kormány környékén, akik képesek elmagyarázni a magyar álláspontot a mindenkori amerikai elnök számára”. A már idézett politikus szerint az állomáshelyét több havi késéssel nemrégiben elfoglaló Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövetnek kettős feladata lesz: „kapcsolatépítés a trumpizmus híveivel, intézeteivel”, ezen kívül pedig természetesen meg kell próbálnia valamilyen működő viszonyt kialakítani a Biden-adminisztrációval, elsősorban természetesen a külügyminisztériummal. „Képesnek látom rá!” – írta lapunknak a politikus, ám árulkodó a prioritások sorrendje. A tapasztalt diplomata, többszörös nagykövet Takács Szabolcs szakértelmét az ellenzék is elismeri, nem véletlen, hogy a parlament külügyi bizottságában is támogatták a kinevezését. Azonban azzal is mindenki egyetért, hogy többszörösen is nehezített pályán kell majd mozognia. Egyrészt azért, mert az elnökválasztási kampányban az Orbán-kormány, akárcsak 2016-ban, most is elköteleződött Donald Trump mellett. Nem csak a kormányfő tett Trumpot támogató nyilatkozatokat tett, de Szijjártó Péter egy kósza bírálatra válaszul a maga sajátos stílusában „felszólította” Joe Bident, hogy mielőtt a demokrácia magyarországi helyzetével foglalkozna, előbb tisztázza fia ukrajnai szerepét. A külügyminiszter a Republikánus Párt egyik ifjúsági szervezetének online kampányeseményén is vendégeskedett. A magyar miniszterelnök – mint azt cikkünk elején idézett forrásunk véleménye illusztrálta – Joe Biden győzelme után is elsősorban az Amerikában megbukott „trumpizmusban” hisz és információink szerint ennek a kormányzati kommunikáció a jövőben is hangot fog adni. Többször megírtuk, hogy az amerikai elnökválasztással kapcsolatban a magyar kormány magatartását egyfajta fatalizmus jellemezte: „ha Trump nyer, annál jobb, ha mégis jön Biden, így is, úgy is rossz lesz a magyar-amerikai viszony” – ez volt az általános hozzáállás és ebben forrásaink szerint nem is várható változás. Vagyis a kormánykommunikációban folytatódni fog a Biden-adminisztrációt Soros Györggyel összemosni próbáló retorika. Nem véletlen, hogy egy kormánytag kissé cinikusan úgy kommentálta lapunknak Antony Blinken várható külügyminiszteri kinevezését, hogy „nekünk már mindegy, de az külön jó, hogy Soros archívuma róla van elnevezve”. A Nyílt Társadalom Alapítvány budapesti dokumentumtárát a Sorossal jóban lévő Vera és Donald Blinken Archívumnak hívják, egyrészt adományuk, másként az egykori nagykövet és felesége által a magyar demokratikus átalakulásért tett szolgálataik elismeréseként. – Több, mint 73 millió ember szavazott Trumpra. Ők nem a Republikánus pártra, hanem Donald Trumpra voksoltak. Ez egy olyan tömeg, stabil politikai preferenciákkal, amelyik hosszú távon meghatározza majd az amerikai politikát. Mi erre építünk – magyarázta a kormányzati álláspontot lapunknak egy kommunikációs vezető. Tény, hogy sok elemző is a „trumpizmus” tovább élését várja. Példának azt hozták föl, hogy bár John McCain 2008-ban elbukta a választást Barack Obamával szemben, alelnökjelöltje Sarah Palin annak a Tea Party mozgalomnak volt az egyik legismertebb képviselője, amelyik akkor komoly változást hozott a Republikánus párt politikájában – jelentősen jobbra tolva azt. Most hasonló történhet a „trumpizmussal” is, bár az is tény, hogy Palin szerepe és jelentősége mára gyakorlatilag elenyészett. Mint egy gyakorló magyar diplomata megjegyezte, a Republikánus Párt első vonalát ma valóban a Trumphoz közel álló politikusok adják, vagyis racionális döntés továbbra is szoros kapcsolatot tartani velük, de az is könnyen előfordulhat, hogy „ezek az emberek idővel átnyergelnek majd valaki másra, akit igyekeznek felépíteni a következő választásra”. Egy háttérember véleménye szerint „Biden vagy közömbös lesz Magyarországgal szemben, vagy ellenséges. Orbán Viktor az utóbbit is ki tudja védeni, Brüsszel tíz éve edzésben tartja”.