Oroszországban jönnek a tömeges oltások

Az FBI és az igazságügyi tárca nem találta nyomát választási visszaélésnek. Ezt William Barr legfőbb ügyész és igazságügyi miniszter nyilatkozta az AP hírügynökségnek, végleg megsemmisítve Donald Trump reményeit a hatalmon maradásra. A bukott elnök valószínűleg előre tudott minisztere álláspontjáról, mert már vasárnap felvetette, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium is részese lehetett annak az ezek szerint tényleg elég széles körű összeesküvésnek, amelynek egyedüli célja az ő győzelmének elcsalása volt. Barr idáig készségesen kiszolgálta Trump óhajait, védte az impeachment idején és a kényes vizsgálatokba beavatkozva feladta a tárca hagyományos függetlenségét – de a jelek szerint mindennek van határa. Egy másik, a végsőkig lojális szövetséges is belátta az idők szavát. A szenátus republikánus többségét vezető Mitch McConnell a koronavírus-járvány gazdasági következményeit enyhítő csomag vitája kapcsán már tényként említette az új adminisztrációt. A New York Times értesülése szerint Trump tanácsadóival többször is megvitatta a három legidősebb gyermekének, vejének és ügyvédjének, Rudy Giulianinak adandó elnöki kegyelem jogi aspektusait. Nem konkrét ügyekben, hanem általában akar nekik megkegyelmezni, mert attól tart, hogy a Biden-Harris adminisztráció rajtuk akar majd bosszút állni az ő elnöksége miatt. A megválasztott elnök környezete korábban azt szivárogtatta ki, hogy Biden ellenzi Trump – és értelemszerűen családtagjai – jogi felelősségre vonását. Ugyanakkor vannak eljárások, amelyekre se Trumpnak, se Bidennek nincs és nem is lesz befolyása: a tagállamok ügyészei nincsenek alárendelve a központi igazságszolgáltatásnak, így például New York tovább vizsgálhatja idősebb és ifjabb Donald, Eric és Ivanka Trump, illetve Jared Kushner adó- és üzleti ügyeit. Az FBI közben nyomozást indított, mert egyelőre meg nem nevezett személyek kampányalapoknak ajánlottak pénzt egy szintén névtelen illető elnöki kegyelméért. Trumpnál – mint az ilyenkor mindig szokásos – sorban állnak a maguknak vagy védenceiknek elnöki kegyelmet kérők.