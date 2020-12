Nagyon eldurvult a járvány Amerikában

Az elmúlt 24 órában több mint 2700-an haltak bele a Covid-19-be.

Április óta a legmagasabbra emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus okozta halálesetek napi száma, a baltimore-i Johns Hopkins egyetem szerdai közlése szerint az elmúlt 24 órában több mint 2731-en haltak bele a Covid-19-be, 195 121 új fertőzöttet azonosítottak, a koronavírus miatt kórházban kezeltek száma pedig meghaladta a 100 ezret. Robert Redfield, az amerikai betegségmegelőzési és -ellenőrzési központ (CDC) igazgatója úgy vélte, a vakcina érkezéséig "kemény tél" vár az országra. "Úgy gondolom, ezek lesznek az ország közegézségügyi történetének legnehezebb hónapjai" - jelentette ki az amerikai kereskedelmi kamarában tartott virtuális előadásán, és felszólította az embereket, tartsák be a járvány lassítása érdekében hozott rendelkezéseket, kiemelve a maszk használatát és a társadalmi távolságtartást. Aláhúzta azt is, hogy az ország egészségügyi rendszere rendkívüli mértékben leterheltté vált, és a fertőzés immár mindenhol jelen van. Az Egyesült Államokban eddig több mint 270 ezren haltak bele a Covid-19-be, a washingtoni egyetemen működő Egészségmérési és -fejlesztési Intézet(IHME) részéről pedig nem zárták ki azt sem, hogy - amennyiben az emberek nem tartják be a korlátozásokat - ez a szám március 1-re a 450 ezret is megközelítheti.