Meghalt 182 beteg, 6635 újabb koronavírusos fertőzöttet regisztráltak

A sátoraljaújhelyi zsidó temetőben őrzik a híres szatmári rabbi, Teitelbaum Mózes földi maradványait. Szellemi örökségén kései utódai marakodnak, sírját biztonsági őrök vigyázzák.

Két rendőr mászik át a kerítésen, másik hat-nyolc a kapuban áll, mellettük egy kipát viselő férfi és egy fekete ruhás nő, odébb a parkolóban négy rendőrautó sorakozik – ez a különös kép fogadta a máskülönben álmos és zúzmarás Sátoraljaújhelyen ezen a héten kedden tizenegy óra tájékán azokat, akik a dohánygyárral szemközti zsidó temető előtt elsétáltak. A sajátos eseménysor egy két éve tartó küzdelem része volt, amely két new york-i zsidó közösség között tört ki annak eldöntéséért, kihez tartozik a sátoraljaújhelyi zsidó temető, s ki kezeli azt a szent zarándokhelyet, amely az 1841-ben itt eltemetett csodarabbihoz a szatmári haszid közösséget alapító Teitelbaum Mózeshez köthető. Az újhelyi Rebbét övező csodák – mások szerint városi legendák – egyike, hogy a gyermek Kossuth Lajost is meggyógyította, amikor édesanyja elvitte hozzá, s azt is előre megjövendölte, milyen jövő vár a későbbi államférfire. A rabbi sírjához minden évben ezrek zarándokolnak, a hívek pedig adományokkal segítik a kegyeleti hely fenntartását. A lapunk birtokába került iratokból kiderül, hogy a sátoraljaújhelyi zsidó temető korábban Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéé (MAZSIHISZ) volt, majd 1999-ben a tulajdoni hányad 95 százalékát egy megállapodás keretében átadták a Chevre Kadishe of Congregation Yetev Lev D' Satmar szervezetnek. Ennek szellemi vezetője a csodarabbi egyik dédunokája, Leopold Teitelbaum főrabbi, akinek hivatalos címe New York-ban található. A szervezet címe fontos szerepet játszik a történetben, aminek megértéséhez szintén a tengerentúlra kell gondolatban elutaznunk. Az amerikai Szatmári Haszid Ortodox irányzatban ugyanis a csodarabbi unokájának halála után utódlási vita és egyházszakadás történt, mert II. Teitelbaum Mózes a halálos ágyán nem elsőszülött fiát, Aront, hanem Leopoldot jelölte meg szellemi örököseként, akit a legfiatalabb fiú, a brooklyni szervezetet vezető Zalman Leib is támogat, s ezzel rájuk bízta a sátoraljaújhelyi temető és a csodarabbi örökségének gondozását is. A legidősebb fiú azonban ezt az utódlást nem fogadta el, s ugyanazzal a névvel – Chevre Kadishe of Congregation Yetev Lev D' Satmar – 2006-ban saját közösséget alapított, székhelyüket pedig New Yorktól száz kilométerre, Monroe városában jegyezték be: korábban tehát a cím alapján egyértelműen megkülönböztethető volt a két szervezet. A sátoraljaújhelyi temető gondnokául még a kilencvenes évek elején a városban élő Varga Elek Istvánt bízta meg a brooklyni szervezet, s ő majd három évtizeden át békében tette is a dolgát egészen 2018 augusztusáig. – Kolléganőmmel, Igri Katalinnal takarítani jöttünk a temetőhöz, amikor azt láttuk, hogy a Monroe-ban bejegyzett egyesület képviselője és biztonsági őrök jelenlétében ismeretlen személyek épp fúrják a zárat a temető kapuján. Rendőrt hívtunk, a kiérkező járőröknek pedig a monroeiak képviselője bemutatta a brooklyniak azonos nevén lévő tulajdoni lapot, így igazolva „jogosultságát” a temetőhöz – idézi fel a két éve történteket Varga Elek István. Az intézkedő járőrök ezt a dokumentumot elfogadták, s felszólították a gondnokot, hogy adja át a kulcsokat. A monroeiak ezt követően egy másik gondnokot jelöltek ki a tetemtő őrzésére, a zárakat lecseréltették és biztonsági őröket bíztak meg a temető felügyeletével. A brooklyniak birtokvédelmi eljárást indítottak, a sátoraljaújhelyi jegyző pedig ennek még 2018 októberében helyt is adott, megállapítva, hogy a két szervezet címe különbözik, a MAZSIHISZ-szal kötött megállapodás pedig egyértelműsíti, hogy a brooklyni szervezet a terület többségi tulajdonosa. A monroeiak a jegyző határozatát bíróságon megtámadták, tavaly azonban a pertől elálltak, így elvileg a birtokvédelmi határozat jogerőre emelkedett, annak végrehajtását azonban idén októberig nem sikerül elrendelni. Ennek egyik oka az volt, hogy a monroei szervezet időközben bejegyeztette magát a new york-i (brooklyni) Chevre Kadishe of Congregation Yetev Lev D' Satmar címére. – Ezzel azt a látszatot keltették, hogy azonosak azzal a szervezettel, amelynek javára a hatóságok döntötték – mondta el lapunknak Jámbor Igor, a brooklyniakat képviselő miskolci ügyvéd, hozzátéve: az amerikai jogban tudomása szerint nincsenek meg az európai joghoz hasonló olyan jogelvek, mint a névkizárólagosság elve, s nem szükséges egy civil szervezet bejegyzéséhez a székhely használatát igazolni. – Jelenleg látszólag két azonos néven és címmel megjelölt szervezet áll szemben egymással, így a hatóságok számára is komoly nehézség eldönteni a kérdést, hogy mely szervezet az ingatlan jogos tulajdonosa – mondta. Ezt a hosszadalmas procedúrát zárta le elvileg a rendőrség kedden délelőtt, amikor karhatolommal biztosították Varga Elek Istvánnak és Igri Katalinnak, hogy bejussanak a temetőbe, s birtokon belülre kerülhessenek. A történetnek azonban vélhetően nincs vége. A monroeiak gondnoka, Matusz Miklós – aki a helyszínen nem kívánt lapunknak nyilatkozni – ugyanúgy ott maradt a posztján, jelenleg pedig két biztonsági cég osztozik a temető felügyeletén. Kerestük a monroeiakat képviselő magyarországi ügyvédet, aki azt mondta, csak ügyfelei engedélyével nyilatkozhat, később azonban már nem sikerült őt elérnünk. Varga Elek István gondnok és Jámbor Igor ügyvéd szerint most újabb jogi lépések következnek annak érdekében, hogy a birtokbavételi eljárás valóban a jog szerint érvényesüljön. Mindez pedig azt vetíti előre, hogy Teitelbaum Mozes csodarabbi sírja még jó ideig nem a megbékélés, hanem a háborúság helyszíne lesz Sátoraljaújhelyen.