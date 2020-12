Kormányinfó: Csak találgatás, hogy Szájer titkosszolgálati akció áldozata lett

Vakcina előjegyzési kampányt indít a kormány, melynek keretében először a nyugdíjasoknak adnak lehetőséget a védőoltás beadására való regisztrációra.

Magyarország a koronavírussal fertőzöttek számát tekintve a tizenkettedik az Európai Unióban, az elhunytak számát tekintve „a európai átlagnál lényegesen kedvezőbb adatokkal rendelkezik. Az uniós adat 613, ehhez képest mi 526-al állunk az egymillió főre vetített elhunytak számában, bár napról napra szomorú rekordértékek születnek ezen a területen” – mondta az eheti Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a kormány azt reméli, hogy hamarosan tetőzni fog a járvány, ezt decemberre várják. A tesztek arányát illetően Gulyás megjegyezte, hogy a múlt héten Magyarországon végezték az ötödik legmagasabb számú szűrést. Ebben az adatban ugyanakkor nem szerepelnek a gyógyszertárakban elérhető gyorstesztek. A kancelláriaminiszter bejelentette, a kormány elindít egy vakcina előkészítési kampányt, melynek keretében a jövő héttől minden nyugdíjashoz postai úton eljuttatnak egy regisztrációs lapot, amit térítésmentesen lehet majd visszaküldeni. "Emellett elindul a vakcinainfo.gov.hu honlap is, amin keresztül bárki regisztrálhat majd az oltásra. A vakcina beadása továbbra is önkéntes alapon, államilag szervezett körülmények között történik majd" – mondta. Gulyás szólt arról is, hogy újabb két gyógyszergyártónál regisztrál a kormány koronavírus elleni vakcinára, amiből tisztán látszik, hogy minden lehetséges csatornát igénybe vesznek erre a célra. Gulyás Gergely kijelentette, hogy a jelenlegi járványügyi korlátozások december 11-ig maradnak fent, ezután új intézkedések jönnek, amikről a kormány járványügyi szakemberek, gazdasági szereplők, érdekvédők véleményét kikérve dönt majd. A kormányinfón szóba került Szájer József botránya is, mellyel kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor kiadott egy nyilatkozatot, amiben leszögezte, hogy amit az EP-képviselő tett, az összeegyeztethetetlen a Fidesz értékrendjével. Azt viszont Gulyás puszta találgatásnak nevezte, hogy Szájer lebukása mögött valamilyen titkosszolgálati akció állna.