Ukrajnában 14,5 ezer új fertőzöttet találtak egyetlen nap alatt

Gánc felbontja a szövetségét Netanjahuval, ám a nagykoalíció bedőlése nem ront a korrupcióval vádolt miniszterelnök helyzetén.

Egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz Izrael, miután a Beni Ganc vezette centrista Kék-Fehér kihátrált az egységkormány mögül és a párt támogatásával a parlament (knesszet) tegnap 61-54 arányban, első olvasatban megszavazta saját feloszlatását. Ha az ellenzéki kezdeményezés a majdani zárószavazáson abszolút többséget kap, akkor jövő tavasszal ismét urnákhoz járulhatnak az izraeliek - két éven belül immár negyedszer. Gánc szerint a választások megtartása csak akkor kerülhető el, ha a Benjamin Netanjahu miniszterelnök felhagy a “politikai manőverezéssel” és pártja, a jobboldali Likud a koalíciós szerződéssel összhangban megszavazza a kétéves - idei és jövő évi - büdzsé tervezetét. Mindez lényegében bebiztosítaná, hogy a pártok közti megállapodásnak megfelelően Netanjahu a ciklus közepén, azaz jövő novemberben átadja a miniszterelnöki bársonyszéket Gáncnak - vélhetően az Izraelt 11 éve vezető kormányfő éppen ezért nem hajlandó erre. Gánc hiába tölti be egyszerre az alternatív kormányfői és a védelmi miniszteri posztot is, mégis politikailag súlytalannak számít, hiszen hiányzik az ütőkártya a kezéből. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt hónapokban számos ultimátumot intézett koalíciós partneréhez, amelyekben a költségvetés megszavazása hiányában előrehozott választásokkal fenyegette Netanjahut, de ezek mind hatástalannak bizonyultak. Nem véletlenül, a voks ugyanis inkább Gánc helyzetén rontana: a felmérések szerint amennyiben most rendeznék a választásokat, akkor a Likud idén márciushoz képest ugyan némileg gyengébben szerepelne, de a legerősebb párt maradna, a Kék-Fehér viszont harmadannyi szavazatot sem gyűjtene be, mint legutóbb. Ráadásul, ha a voks ezúttal is patthelyzetet eredményez, Bibi ez esetben ügyvivő miniszterelnök marad, mely pozíciójából újabb akadályokat gördíthet az ellene folyó korrupciós vádeljárások elé. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Gánc eddigi rövid politikai élete legnagyobb baklövését követte el, amikor idén áprilisban koalícióra lépett Netanjahuval. A pártvezetővé avanzsált egykori vezérkari főnök három választási kampányban is azt ígérte, hogy leváltja a korrupcióval vádolt kormányfőt, ám végül a koronavírus-járvány teremtette precedens nélküli helyzetben összefogott riválisával. Arra hivatkozott, hogy véget kell vetni a politikai bizonytalanságnak és közös erővel felvenni a harcot kibontakozó egészségügyi válság ellen. Gánc azzal nyugtathatta magát, hogy a nemzet érdekét tartja szem előtt, illetve azzal, hogy majd átveheti a stafétabotot Netanjahutól. Az alternatív miniszterelnök azonban most úgy látja: koalíciós partnere átverte és valójában esze ágában sem volt átadni a hatalmat. Amikor kedd este bejelentette a szakítást, úgy kísérelte meg beállítani az eseményeket, hogy Bibi nem csak őt, hanem egész Izraelt vezette meg, és a politikai játszmákat választotta a koronavírus-krízis menedzselése helyett. Gánc kampánybeszédnek beillő szónoklatában újra igyekezett magát Netanjahu alternatívájaként beállítani, ám kérdés, hogy mennyire tudja hitelesen felvenni a miniszterelnök riválisának szerepét, hét hónapnyi közös kormányzás után.