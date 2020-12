Világzenébe oltott csodaszarvas – Több műfaj elemeit ötvözik Djabe kompozíciói

A csodaszarvas (The Magic Stag) címmel Nagy-Britanniában jelent meg, s világszerte terjesztik a Djabe együttes új lemezét. Égerházi Attila gitáros-zenekarvezetőt kérdeztük a nemzetközi produkció hátteréről.

Az 1996-ban alakult Djabe kompozíciói az új albumon is több műfaj jellegzetes elemeit ötvözik. „Az egész lemezen fel-feltűnnek világzenei motívumok, s mivel a külföldi közönségünk jelentős része Steve Hackett révén ismert meg bennünket, nagy hangsúlyt fektetünk a progresszív rock műfajába sorolható zenei megoldásokra is. Ezeket már jó ideje együtt építgetjük a Genesis egykori gitárosával” – meséli Égerházi Attila. A zenekarvezető szerint azok is megtalálják a lemezen a nekik szóló részeket, akik a jazz világából érkeztek, mert „nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a három műfaj a Djabe esetében teljesen összekeveredik, időnként átfolyik egymásba.” Rajongóik közül sokan azt mondják, olyan karakteres a hangzásuk, hogy már néhány ütemből felismerhető. Ez a 2016-ban csatlakozott új tagoknak is köszönhető, akik közül a billentyűs Nagy János és a trombitás Koós-Hutás Áron elsősorban a jazz-szcénában ismert, a dobos-énekes Kaszás Péter pedig igazi „all round” muzsikus. A régiek közül Barabás Tamás basszusgitáros zeneszerzőként is jeleskedik, Égerházi Attila pedig az aktív koncertezés és lemezkészítés mellett a menedzselés sokrétű feladatát is magára vállalta. A csodaszarvas négy év alatt már az ötödik Djabe-lemez, ami Nagy-Britanniában jelenik meg. 2016-ban Szardínia szigetén készítették el a Life is a Journey (The Sardinia Tapes) című albumot, amelyen Steve Hackett mellett a zenekar izlandi dobos barátja, a Mezzoforte együttesben világhírűvé vált Gunnlaugur (Gulli) Briem is közreműködött. Hackett ekkor ajánlotta fel, hogy összehozza őket az 1978-ben alapított, londoni Cherry Red Records kiadóval, akik fantáziát láttak az együttműködésben. A Djabénak korábban itthon saját kiadója volt (Gramy Records, későbbi nevén: GR 1993 Records), de „hiába van sok terjesztőnk a világban, ezek kis cégek, nem adnak jelentős lefedettséget. Az áttöréshez komoly nemzetközi hálózattal és vásárlóközönséggel rendelkező kiadóra volt szükség. Steve Hackett hírneve, folyamatos közreműködése is hozzájárult a sikerhez” – magyarázza a kooperáció előnyeit Égerházi Attila. A sorozat a tervek szerint már 2021 tavaszán újabb lemezzel folytatódik. A címadó kompozíciót a zenekarvezető édesapja, Égerházi Imre festőművész (ld. keretes írásunkat) Magyar mondák és legendák című nagyméretű táblaképe ihlette, amelynek egyik központi motívuma a csodaszarvas története. A szöveget Steve Hackett és felesége, Jo Hackett írta; a magyar és más kelet-európai folk-motívumokat is felvonultató zene Barabás Tamás alkotása. A Djabe 2003-ban megjelent, Táncolnak a kazlak című lemezén már ihletet merített Égerházi Imre alkotásaiból, s ezúttal is az „egy festmény – egy kompozíció” szerkesztési elvét követte. A 17 évvel ezelőtti zenékhez képest azonban most lényegesen több személyes mozzanat, életesemény jelenik meg az egyes tételekben. „Ettől sokkal bensőségesebbnek és még inkább sajátomnak érzem ezt a lemezt” – mondja végül Égerházi Attila.



Infó: Djabe: The Magic Stag (CD+DVD, 2 LP) Cherry Red Records/Esoteric Antenna Katalógusszám: EANTCD 21085