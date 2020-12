Tizenegy kórházparancsnok koronavírusos

Érdekes egybeesés: az országos tisztifőorvos is decemberi tetőzést jósol.

Egy nap alatt ugyan egy híján 2500-zal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, és csütörtök reggelre 182 halálos áldozattal csúcsot döntött az elhunytak száma, Müller Cecília szerint a járvány növekedésének dinamikája mégis csökken. Az országos tisztifőorvos erről az operatív törzs csütörtök délutáni tájékoztatóján beszélt, miután ismertette a kormányzati tájékoztató oldal aznapi adatait. Optimizmusát az elmúlt heti adatokból szűrte le, amikor is 39 809 új fertőzöttet regisztráltak. Mindazonáltal megemlítette, hogy az elmúlt napon meghaltak között most is volt fiatal, aki magas kockázatú betegséggel küszködött.

Arról, hogy jelenleg 7693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen, azt mondta: a kórházak terhelése nagy, de viszonylagosan stagnál, illetve enyhén növekedik. Hozzátette: a koronavírus ugyan az ország minden részén jelen van, de jelentősebb számban egy hét alatt csak Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten és Győrben mutatták ki. A szakember idézett a járvány ugyancsak a koronvirus.gov.hu oldalon található, a Népszava által is ismertetett világadataiból, és megjegyezte, hogy mindenütt emelkedő szakaszt mutattak ki, de a környező országokban – Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában és Csehországban – is dinamikusabb a növekedés, mint nálunk. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a „fordulat” minek köszönhető, annyi kiderült, hogy Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel összhangban, immár Müller Cecília is szinte biztosra veszi, hogy decemberben tetőzik Magyarországon a járvány. Ugyancsak megismételte a csütörtöki kormányinfón elhangzottakat arról, hogy a napokban levélben keresi meg a nyugdíjasokat, akik a mellékelt válaszlevélben, de majd interneten, a hamarosan induló vakcinainfo.gov.hu-n is regisztrálhatnak. Mint mondta: