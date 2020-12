Tovább szivatja a fővárost a kormányhivatal, nem tetszik nekik a BKK járatsűrítési terve

A magyar miniszterelnök annak ellenére is kitart a költségvetés vétója mellett, hogy már csak egyedül teszi ezt.

- jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel az állami rádióban . Orbán Viktor beszélt arról a lengyel nyilatkozatról is, amely szerint Varsó egy magyarázó nyilatkozat fényében hajlandó elállni a vétótól. Jelezte, egyszerre kellene megállapodni az EU következő, hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról, amihez hozzá szeretnék adni a jogállamiságot is, mint kritérium. A magyar javaslat az volt, hogy a költségvetést el kell fogadni, de a jogállamiság kérdéséről később kell tárgyalni. Szerinte a Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber szamárságokat beszél a kérdésben, mert miközben itt a járvány, betolnak egy gazdaságvédelmi akciótervet és egy jogállamisági rendeletet, amivel bármire rá lehet kényszeríteni a tagállamokat. Orbán Viktor itt ismét elkezdett migránsozni, de nem mondott újat a témában, csak a szokásos paneleket ismételgette. Elmondta, ha a baloldaliak 34 millió embernek adnak Európában szavazati jogot, akkor hosszú időn keresztül számíthatnak arra, hogy az ő szavazatukat és támogatásukat élvezik. A kormányfő úgy fogalmazott: a magyar baloldal szintén azon töri fejét, hogy a "Soros-tervet" Magyarországon is végrehajtja, vagyis behozná a migránsokat, akik aztán rájuk szavaznának. "Nem szabad engedni, hogy Magyarországot átalakítsák" - hangoztatta. A miniszterelnök arról is beszélt, nem akar közös hitelt felvenni az uniós tagállamokkal, mert ha valaki nem tudja fizetni, akkor azt másnak kell fizetni helyettünk. Mi szívességet teszünk, hogy nem veszünk részt ebben a programban - állította a kormányfő, aki szerint mindezt úgy beállítani, hogy Magyarország ebből kimarad, butaság. Orbán kifejtette, nem gondolja, hogy Deutsch Tamás vagy éppen Szájer József ügye nyomásgyakorlást jelentene az Unió részéről, bár megjegyezte, "nekem is van egy fantáziám ezzel kapcsolatban, de a politikában a tényekre kell szorítkozni." Vélhetően a műsoridő szűkössége miatt nem is jutott több idő a brüsszeli szexorgián droggal a hátizsákjában lebukó Fidesz-alapító ügyében a bővebb miniszterelnöki megnyilvánulásra. A járványügyekről szólva kifejtette, nagy pofont kapott Brüsszel azzal, hogy a britek kiléptek az EU-ból és ott már van vakcina.