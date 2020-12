Orbán hétvégén is konzultál a járványügyi intézkedésekről

A közelben előkerült még három darab, 7,5 centiméter átmérőjű német páncéltörő gránát és egy 37 milliméteres szovjet páncéltörő gránát is.

Egy ötszáz kilogrammos második világháborús légibombát hatástalanítottak a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred tűzszerészei Taksonynál – közölte a honvedelem.hu pénteken. A cikk szerint műszeres vizsgálat során került elő egy GP 1000 típusú, amerikai gyártmányú második világháborús bomba, amely élesített orr- és fenékgyújtó szerkezetet is tartalmazott. A robbanótest egy méterrel a földfelszín alatt helyezkedett el, így kezdetben csak az orrába szerelt gyújtószerkezethez fértek hozzá a katonák. Ezt szerelték ki először, majd markoló segítségével kiásták a teljes bombatestet és hatástalanították annak fenékgyújtó szerkezetét is. A légibomba közelében előkerült még három darab, 7,5 centiméter átmérőjű német páncéltörő gránát és egy 37 milliméteres szovjet páncéltörő gránát is. A robbanószerkezeteket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre. A robbanóeszközök lakott területtől és közutaktól nagy távolságra, biztonsági zónán kívül helyezkedtek el, így a szerdai tűzszerész művelet során lakossági korlátozásokat nem kellett elrendelni. Az ötszáz kilogrammos légibomba hatástalanítása kapcsán Szilágyi Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka úgy nyilatkozott: az elmúlt időszakban a haderőfejlesztési programnak köszönhetően az alakulat képessé vált az ilyen jellegű, összetett, akár földmunkát is igénylő tűzszerész műveletek önálló végrehajtására – olvasható a cikkben.