Két és fél tonna rézkábelt loptak a szeméttelepről

Nők és férfiak egyaránt forgalmaztak veszélyes új pszichoaktív anyagot, amelyből gyermekeknek is jutott.

A gyanúsítottakkal szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt indult eljárás, és vádemelés esetén akár 8 évig, az egyik büntetett előéletű kábítószer-kereskedővel szemben 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság egy hónapra tartóztatta le a férfiakat, szökés, elrejtőzés, újabb bűncselekmény elkövetésének a veszélye miatt. A gyanúsítottak fellebbeztek, a végzés nem végleges. Szintén Borsod-Abaúj Zemplén megyében fogtak el a miskolci rendőrök egy 23 éves budapesti férfit még csütörtökön, aki a gyanú szerint két korábban őrizetbe vett kazincbarcikai férfinak értékesített drogot – írta pénteken a police.hu . A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit őrizetbe vették, egyben az ő letartóztatását is kezdeményezték, de az üggyel kapcsolatosan még további nyomozási cselekmények várhatók. A rendőrök a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd az ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására is.

Már le is tartóztatta viszont a Komáromi Járásbíróság pénteken azt a két gyanúsítottat, egy 56 éves komáromi és egy 28 éves szombathelyi nőt, akik a gyanú szerint 2019 májusa óta kereskedtek új pszichoaktív anyaggal. Mint az a police.hu híréből kiderül, nem is akárhol, hanem egy börtönben, ahol ismerőseik töltik szabadságvesztésüket. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói – hónapokig tartó nyomozás eredményeként – csütörtökön hat embert hallgattak ki gyanúsítottként új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt. Házkutatásokat is tartottak, amelyek során kábítószert műszaki cikkeket és készpénzt foglaltak le. Az eddigi adatok szerint a pénteken letartóztatott két nő és két másik férfi juttatta be a drogot abba a büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol ismerőseik ültek. A fogvatartottak pedig a börtönben terítették a kábítószert, amiért ellenük is folyamatban van a büntetőeljárás.