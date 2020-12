A második szabadedzésen is a Hamiltont helyettesítő Russell volt a leggyorsabb

Ezúttal is Max Verstappen lett a második, míg harmadikként a Racing Point mexikói versenyzője, Sergio Perez zárt.

George Russell, a Mercedes brit versenyzője autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Szahíri Nagydíj második pénteki szabadedzésén is. Russell honfitársát, a koronavírusos megbetegedése miatt hiányzó hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont helyettesíti ezen a versenyhétvégén, és már az első tréningen is ő bizonyult a leggyorsabbnak. Ezúttal is a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen lett a második, míg harmadikként a Racing Point mexikói versenyzője, Sergio Perez zárt. A Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas a második tréningen csak a 11. helyet szerezte meg.



Eredmények 2. szabadedzés (az élmezőny): 1. George Russell (brit, Mercedes) 54.713 másodperc 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 54.841 3. Sergio Perez (mexikói, Racing Point) 54.866 4. Esteban Ocon (francia, Renault) 54.940 5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 55.036 6. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 55.068 Korábban: 1. szabadedzés (az élmezőny): 1. Russell 54.546 másodperc 2. Verstappen 54.722 3. Albon 54.811 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 54.868 5. Kvjat 55.011 6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 55.166