Egy normális otthon az alap

Újabb rangos nemzetközi díjat kapott a szociális lakásügynökséget működtető Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE).

Nem először értékelik a szociális lakásügynökséget működtető civil szervezet, a 2014-ben alakult Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) munkáját a szociális kérdésekkel, a lakhatási szegénység felszámolásával foglalkozó nemzetközi szervezetek. Tavaly májusban a társadalmi innovációt, vagyis az új megközelítésű szociális programokat értékelő osztrák SozialMarie pályázaton díjazták a szociális bérlakásrendszerre kidolgozott ötletüket, most pedig az ENSZ lakhatással foglalkozó ügynöksége, a World Habitat idei díjának bronz fokozatát nyerték el. Az osztrák díjjal járó 5 ezer eurós jutalmat „beépítették” a programjaikba, de azt még nem tudják, hogy az ENSZ elismeréssel jár-e bármilyen összeg – árulta el a civil szervezet elnöke, hogy számukra is meglepetés volt a díj elnyerése. Bende Anna elmondása szerint az ULE első programja, amely indulásuk óta fut, a Kunyhóból lakásba kezdeményezés, amelynek keretében tavaly megkötötték a második ötéves időszakra szóló szerződést a kőbányai önkormányzattal. Az együttműködés keretében a kerület évente két üresen álló szociális bérlakást ad át a civil szervezetnek, amit önkéntesek és a majdani lakók segítségével felújítanak, cserében ők jelölhetik ki a lakások bérlőit. Hasonló kapcsolat épült ki Pesterzsébeten, ahol már három éves a közös munka az önkormányzattal és két ilyen szociális bérlakást működtetnek Újpesten is. Másik nagy programjuk a szociális lakásügynökség elindítása, amelynek része egy mobilházas beruházássorozat is. Bende Anna elmondása szerint a rendszert úgy találták ki, hogy ha egy befektető vesz egy mobilházat, annak árát részletekben, a piaci árnál jóval olcsóbb bérleti díjakból fizetik vissza, míg végül az egyesület tulajdonába kerülnek. Egyelőre két ilyen házban él három bérlő Soroksáron, de további terveiket a kerület vezetése megvétózta. Az ULE egy magánszemélytől vásárolt telken szeretett volna felhúzni két további mobilházat, ezeket Csehországban le is gyártatták, ám az elemek egy raktárban állnak, mert a soroksári önkormányzat építési tilalommal akadályozta meg, hogy korábban hajléktalan emberek költözzenek a kerületbe. Az egyesületet úgy akarják kárpótolni, hogy megveszik tőlük a telket, de mindenképpen új helyet kell találniuk a két háznak. Bende Anna bizakodó, máshol nyitottabbak a polgármesteri hivatalok.



A mobilházak mellett a lakásügynökségben az egyesület saját tulajdonú bérlakásain túl ma már sok magánszemély ingatlanjait is kezelik, a bérlőnek normális lakhatási feltételeket, a bérbeadónak pedig a piaci árnál kisebb, de garantált bevételt biztosítva. Már 30 lakásban majdnem 70, korábban lakhatási szegénységben, rossz körülmények között élő bérlő lakik. A lehetőségeket hamarosan az I. kerületben bővítik, ahol kerületi lakásügynökség kialakításán dolgoznak az önkormányzattal. A tervek szerint ezekbe a lakásokba a kerületi intézményekben dolgozó kispénzű alkalmazottak költözhetnek majd be. Tervekből nincs hiány, a főváros más kerületeivel is tárgyalnak, hogy minél több embert segítsenek biztonságos otthonhoz. A díj odaítélésben fontos szerepe volt annak, hogy az ULE a térségben az elsők között mondta ki, hogy a biztos lakhatás nem valamilyen hosszú folyamat végeredménye, hanem az első lépés ahhoz, hogy valaki emberhez méltó életet élhessen.