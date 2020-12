Hulladékszállító munkásokat gázolt el szándékosan egy autós Mándokon

A férfi nagy sebességgel, fékezés nélkül hajtott kocsijával a munkások közé.

Hulladékszállítást végző munkások kértek segítséget a rendőrségtől 2020. december 4-én Mándokon. A segélyhívóra tett bejelentésben elmondták, hogy munkájukat végezték, amikor egy autó érkezett. Annak sofőrje kiszállt, majd elkezdte szidni és bántalmazni az egyik munkást. Az ismeretlen férfi ezután visszaült az autójába és elhajtott. Kis idő múlva azonban visszatért, és nagy sebességgel, fékezés nélkül a szemétszállító autó mellett álló munkások közé hajtott gépkocsijával – írja a police.hu

Kettejüket, valamint egy időközben segítő szándékkal odaérkezett férfit elgázolt. Csak a kukásautó sofőrje tudott kitérni az útjából.

Az autóban ekkor már ketten utaztak. A gázolás után az utas kiszállt a járműből, és szitkozódva a földön fekvő sérültek felé indult, akik igyekeztek mielőbb talpra állni és elmenekülni. A munkások egy közeli vegyesboltban kértek menedéket a rendőrök megérkezéséig. Támadóik oda is követték őket: a zárt ajtónál követelték, hogy menjenek ki, és azzal fenyegették, hogy megölik őket. A záhonyi rendőrök az elkövetőket a helyszínen elfogták. A sofőrt a közeli orvosi rendelőben találták meg, ahová sérült rokonát vitte be. Ő ugyanis segíteni akart a munkásoknak, de a sofőr őt is elgázolta. A mentősök a sérülteket kórházba vitték, mindannyian könnyű sérüléseket szenvedtek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki H. B. 38 éves és M. I. 40 éves mándoki lakosokat. H. B.-t őrizetbe vették, a bűnsegédi magatartással gyanúsított társa szabadlábon védekezhet.