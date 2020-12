Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze megdicsérte a Fideszt, amiért ügyesen megtalálta a magyar gyökereit. Szemben a baloldali pártokkal, amelyek csak nemzetközi segítségben reménykedhetnek.

Már az utolsó idők korszakában vagyunk! – a Hit Rádió ezzel a sokat sejtető címmel tett közzé egy Németh Sándorral készült interjút. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze a több mint egy órán keresztül tartó beszélgetés során a „Trump utáni időszakról” osztotta meg gondolatait. Apokaliptikus képeket sem nélkülöző nyilatkozata – a gyülekezeti rádió ismertetője szerint – a „világban zajló folyamatokról, a kereszténység jövőjéről és a jövő kihívásairól” szólt. Németh Sándor nem titkolt csalódottsággal fogadta, hogy az amerikai elnökválasztás a republikánus Trump vereségét és a demokrata Biden győzelmét hozta. A felvételen 8:08-tól hallható, hogy ennek szerinte milyen hazai belpolitikai folyományai vannak: „Látható módon a magyarországi baloldal örvendezik, mert arra gondolnak nyilvánvalóan, hogy nemzetközi baráti segítség következtében hatalomra tudnak jutni, mert érzik a gyökértelenségüket. Ezek a pártok, úgy mondanám, nem őshonos pártok. A Fidesz nagyon ügyesen megtalálta a magyar gyökereit, és ezért elsősorban a magyar választópolgárokra építi a programját, abban reménykedik, hogy megkapja a bizalmat. Az ellenzéknek viszont nemzetközi támogatásra, segítségre van szüksége. Ezt megkapta eddig is Brüsszeltől, és valószínű, hogy a jövőben az Egyesült Államok új kormányzatától is nagyobb segítséget fog kapni” – mondta Németh Sándor. Tegyük hozzá: a beszélgetés még november 26-án, tehát Demeter Szilárd és Szájer József botránya előtt készült. Ezek kirobbanását a jelek szerint Németh Sándor sem látta előre. A rádiós interjú során a „háttérhatalom” is elhangzik. A vezető lelkész Klaus Schwabot, a Világgazdasági Fórum alapítóját és ügyvezető elnökét minősíti így: „hatalmas nagy tekintély, különösen a háttérhatalomban” (18:05). Schwab a járvány utáni korszakról szóló könyve arról tanúskodik, hogy igenis vannak tervek az eddig ismert világ (Németh Sándor számára elfogadhatatlan irányú) megváltoztatására. Németh Sándor nem először használta a „háttérhatalom” kifejezést. 2018 szeptemberében, az Orbán-kormányt bíráló Sargentini-jelentés elfogadása után nyílt levelet írt „a világméretű evangéliumi-karizmatikus mozgalom vezetőinek”. Ebben egyebek mellett azt kifogásolta, hogy „Soros és a háttérhatalmak más képviselői mindent megtesznek azért, hogy meghiúsítsák az antiglobalista, bevándorlásellenes, nemzeti és keresztény politikai erők megerősödését Európában, és ehhez most az európai jobboldali pártokban partnerekre leltek”. (Érdekességként említjük, hogy a levélből a hivatalos publikálás előtt „eljutottak részletek” – történetesen – a PestiSrácok.hu-hoz. Az általunk idézett mondat kiemelt helyet kapott a kormánypárti portál beszámolójában.) Németh Sándor a rádiós interjúban később is visszatér az amerikai elnökválasztás eredményére. Azt látja, hogy „nyilván megreformált módon trockisták fognak sokan pozícióba kerülni az Egyesült Államokban” (42:00-tól). Márpedig „Trockijnak a világforradalmára” nincs szükség. A felvételen 42:54-től a Hit Gyülekezetére vonatkozó kérdések is terítékre kerülnek. Németh Sándor szerint azok a vádaskodók, akik „NER-egyháznak” nevezik a Hit Gyülekezetét, nem veszik figyelembe a tényeket. Neki például sem Orbán Viktor, sem Rogán Antal nem mondta meg soha, hogy miről prédikáljon. A gyülekezet változatlanul az önfenntartó gazdasági modellt preferálja, de az állam és az egyház szétválasztása – idézzük Német Sándort – nem azt jelenti, hogy egy egyház nem kaphat támogatást. A vezető lelkész értékelése szerint a Hit Gyülekezete méltányos összegű támogatásban részesül, a pénzek felhasználását a hatóságok szigorúan ellenőrzik.