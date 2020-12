Ujhelyinek rohadtul elege van - a sértődött Orbán bizony külön utazott, és nem a delegációval ment

Az MSZP politikusa úgy érzi: az EU-ellenes ámokfutás kapcsán ideje félretenni a politikai korrektséget.

"Próbáltam szebben megfogalmazni, diplomatikus mondatba foglalni, de nem tudom: rohadtul elegem van abból az eszement játékból, amit a Fidesz játszik Magyarország uniós tagságával. Elegem van belőle, mert ez nem játék" - bukott ki Ujhelyi István. Az MSZP EP-képviselője szerint egyértelmű (m inden komolyan vehető felmérés azt mutatja), hogy az Európai Uniónak elsöprő támogatottsága van az emberek körében, azaz Orbánék rendre elővezetett kilépési blöffje (eddig legalábbis az volt), szembe megy a többség véleményével.

"Orbán viszonya az EU-hoz persze mindig is sajátos volt", idézett emlékeket a szocialista politikus. Például a jelenlegi magyar miniszterelnök az EU-csatlakozási szerződés athéni aláírására is képes volt sértődött ellenzékiként külön kiutazni, nem pedig a sokpárti delegációval közösen érkezett a helyszínre. Sőt, amikor 2004 áprilisában a magyar Országgyűlés megszavazta hazánk uniós csatlakozását, akkor két politikus volt, aki inkább vidéki programon vett részt és nem nyomott gombot: Orbán Viktor és Áder János. A Fidesz miniszterelnöke azóta többször is kijelentette, hogy „az Európai Unión kívül is van élet” és jól látható módon minden lehetséges eszközzel bontani, de legalábbis hátráltatni igyekszik az európai közösség egységét, koordináltabb működését, egyszóval rombolja hatékonyságát. Ami Ujhelyi szerint azért is nonszensz, mert épp egy erős és egységes Unió aktív részeseként tud erős lenni a történelme során nem egyszer a nagyhatalmak játékszerként kezelt hazánk is. Sőt, a magyar nemzet közjogi és érzelmi egyesítését hirdető Fidesz épp az Unió szétverésével és az erős, független nemzetállamok víziójának erőltetésével árt a legtöbbet a határon túliak törekvéseinek - hisz az EU biztosítja a határnélküliséget, illetve kezeli a tagállamok túlkapásait, ha annak kisebbségek a szenvedő alanyai.

A Fidesz szélsőjobboldali, EU-ellenes manőverezése, állítja az MSZP-s politikus, bicskanyitogató és közveszélyes. Korábban csak a Fidesz tábor szélének bővítése/megtartása érdekében fogalmazott a kormány EU-ellenes üzeneteket - ezekre lehetett legyinteni. De most, amikor a következő hétéves költségvetés, valamint a vírusjárvány kárait enyhíteni képes újjáépítési csomag elgáncsolásával van elfoglalva (de legalábbis azzal fenyeget) a kormány, akkor ideje végre félretenni a politikai korrektséget és kimondani: rohadtul elég volt a fideszesek EU-ellenes elmebajából! Az európai közösség nem hibátlan, de jelenleg az egyetlen, amely képes fenntartani a kontinens békéjét és gazdasági fejlődését, amely mentőövet képes dobni a bajba került nemzeteknek és amely védelmet tud nyújtani a nagyhatalmi játszmák árnyjátékosaitól vagy épp vírusok globális fenyegetésétől.