Egy nap alatt több mint 11 500 koronavírus-fertőzöttet találtak Ukrajnában

Legutóbb az ukrajnai választásoknál tette ezt meg, azt sem fogadta örömmel az ukrán fél.

"Remélem jó egészségben vannak, bizony nehéz idők ezek, és az erdélyi magyarság nagyon kemény és komoly feladat előtt áll”

Többek között ez is hallható azon a telefonos híváson (úgynevezett robocall), amivel Szijjártó Péter buzdítja választásra a külhoni magyarokat. Mindezt azért, mert “a magyar kormány segítsége sokkal többet ér, ha a magyaroknak erős képviselete lesz Bukarestben." Csak némi hiba csúszott a folyamatba és olyanokat is utolért a politikus hívása, akik egy szót sem tudtak magyarul. Ugyanis ők is szerepeltek az RMDSZ adatbázisában. Ők nem meglepő módon ingerülten reagáltak a hívásra és a közösségi médiában megjelenő posztokban azt kérdezték, miért zaklatja őket a magyar külügyminiszter és miért szól bele a romániai választásokba.



Szavazók a kolozsvári, 163-as szavazókörzetben, a romániai parlamenti választásokon Fotó: Kiss Gábor / MTVA