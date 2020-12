Pótlóbusz jár a nagykörúti villamosok helyett hétfő éjszaka

Ellenzékiek esetében már hangosabban és hamarabb érkezett a megszólalás.

Érdekes jelenségre hívta a figyelmet a Szemlélek blog egyik írása . A bejegyzés szerint gyakran éri az a kritika a hazai keresztény egyházi vezetőket, hogy morális érintettségű közéleti témákban hallgatagok, talán beszédesnek is érzékelhető ez a nem túl lánglelkű csendesség. A szerző emlékeztet, hogy Niedermüller Péter egyik alaposan félreérthető és szerencsétlen mondata után (amiben rémisztő képződménynek nevezte a fehér homoszexuális férfiakat) mind a katolikusok, az evangélikusok és a reformátusok is nyilatkozatban tiltakoztak, de a Magyar Püspöki Kar elnöke a Sargentini-jelentés után nemzetközileg is sietett a magyar kormány mellett kiállni.