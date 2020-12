Lemondott a kuvaiti kormány

A rendezvény előtt telefonon felszólította az állam republikánus kormányzóját, hogy hívja össze a törvényhozás rendkívüli ülését és azon nevezzenek ki jobboldali elektorokat. Brian Kemp visszautasította a felvetést.

Donald Trump több mint másfél órán át győzködte georgiai híveit, hogy az elnökválasztáson elcsalták a győzelmét és el fogják csalni a januári kettős szenátusi választást is, de ők azért csak szavazzanak. Miután ecsetelte, hogy ellenfelei visszaélnek a levélszavazatokkal, azt tanácsolta, hogy hívei szavazzanak levélben. A Georgia déli, vidékies részén lévő Valdosta repülőterén tartott szombati nagygyűlés több ezer résztvevőjének zöme nem viselt maszkot. A rendezvény előtt Trump telefonon felszólította az állam republikánus kormányzóját, hogy hívja össze a törvényhozás rendkívüli ülését és azon nevezzenek ki jobboldali elektorokat. Brian Kemp visszautasította a felvetést, amiért Trump azonnal megfizetett: Valdostában többször is bírálta a kormányzót, amire a tömeg pfujolásban tört ki. A Republikánus Pártban aggodalmat kelt, hogy Trump hívei közül sokan nem fognak szavazni január 5-én. A két páros közül az egyik holtversenyre áll, a másikban a demokrata párti jelölt vezet. A jobboldalnak egy győzelem is elég lenne ahhoz, hogy megnehezítse Joe Biden programjának megvalósítását. A bukott elnököt nem csak a sértettség motiválja. Már több mint 207 millió dollár adomány folyt be elvben az eredmény elvitatásával kapcsolatos jogi költségeire. Valójában a pénz kisebb részét kapják az ügyvédek és a Republikánus Párt, a nagyobb hányad fölött Trump szabadon rendelkezik. Költhet belőle jogászokra, de későbbi politikai és magáncélokra is, vagyis nyíltan saját vagyona gyarapítására használhatja a politikai szereplést. Nagygyűlésén is elmondta, ha most veszít, 2024-ben újra indul az elnökségért.