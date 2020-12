Már 60 ezer felett van a koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban

A történelmi mélypontnak számító 31,84 százalékos részvétel melletti voksoláson az egyik legnagyobb román közvélemény-kutató, a CURS-Avantgarde szerint a szociáldemokrata PSD 30,5 százalékkal az élen végzett, Ludovic Orban alakulata, a PNL második 29 százalékkal. A rendszerkritikus új erő, az USR PLUS haramadik 15.9 százalékkal.

Nyitott eredményt mutatnak az exit pollok, a román parlamenti választáson cikkünk megjelenésekor még mindkét nagy párt győztesnek hirdette magát. Ludovic Orban miniszterelnök szerint az exit pollok a külföldön leadott voksokkal nem számolnak, a liberálisok a választás győztesének tekintik magukat. A történelmi mélypontnak számító 31,84 százalékos részvétel melletti voksoláson az egyik legnagyobb román közvélemény-kutató, a CURS-Avantgarde szerint a szociáldemokrata PSD 30,5 százalékkal az élen végzett, Ludovic Orban alakulata, a PNL második 29 százalékkal. A rendszerkritikus új erő, az USR PLUS haramadik 15.9 százalékkal. Bejutott a parlamentbe az RMDSZ is, 5,7 százalékkal. A magyar képviselet kampányfogása, amelyben Szíjjártó Péter külügyminiszter telefonon buzdított voksolásra, máris bírálatok kereszttüzébe került. Hosszú idő után újra lesz szélsőjobboldali párt Bukarestben, az AUR-t 5,2 százalékon mérték. Traian Basescu ex-elnök és Victor Ponta ex-miniszterelnök pártjai is átlépték a bejutási küszöböt.