A világbajnok kézisek is kieshetnek még

Alaposan felborította a papírformát a magyarok csoportjában Horvátország a Dániában zajló női kézilabda Európa-bajnokságon.

Alaposan felborította a papírformát a magyarok csoportjában Horvátország a Dániában zajló női kézilabda Európa-bajnokságon. A horvátok eddig négyszer szerepeltek kontinenstornán, minden alkalommal kiestek a csoportkörben. Ezúttal azonban a keddi záró kör előtt csak ők lehetnek biztosak a továbbjutásban, mivel a magyarok után vasárnap este a világbajnok hollandokat is legyőzték (27-25). A másik három együttes közül még bármelyik kieshet, a négyes csoportból csak az utolsó helyezett kényszerül búcsúra. A magyarok a világbajnok hollandok ellen a Szerbia-Horvátország találkozó után lépnek pályára (20.30, tv: Sport1), tehát már tudni fogják, milyen eredményt kell elérniük a továbbjutáshoz. Ha nyernek a magyarok, akkor nem kell számolgatni, garantált a továbbjutás, "apró nehézség csupán", hogy a világbajnokkal szemben nem magától értetődő a győzelem megszerzése, még akkor sem, ha a hollandok eddig nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak. Amennyiben a horvátok a szerbeket is felülmúlják és a magyar együttes kikap Hollandiától, akkor a magyar, holland, szerb trió is egy győzelemmel és két vereséggel zár, a csapatok között az egymás elleni mérkőzések összesített gólkülönbsége határozza meg a sorrendet. Ha a szerbek pontot vagy pontokat szereznek a horvátokkal szemben, akkor nem kell sokat számolgatni, a magyar-holland csata vesztese kényszerül búcsúra. A csoportküzdelmek után a középdöntő két hatos csoportban folytatódik, ahova a továbbjutó együttesek magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Az Eb legjobb négy csapata selejtezők nélkül kijut a jövő decemberi spanyolországi világbajnokságra.