Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint megkéselt egy prostituáltat a VIII. kerületben

A három nő és a férfi fegyházbüntetést is kaphatnak.

Emberkereskedelem bűntettének súlyosabban minősülő esete miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség azzal a Várpalota környékén élő, egymással hozzátartozói kapcsolatban álló három nővel és férfi bűntársukkal szemben, akik a családjukban már addig is folytatott prostitúciós tevékenységbe szerveztek be két, nevelőszülőtől megszökött kiskorút. A vádirat szerint az állami gondoskodásban nevelkedő, 15 és 16 éves lányok 2018 nyarán elhatározták, hogy megszöknek, s ezért az idősebb lány felvette a kapcsolatot az ügy 50 éves, vele távoli rokonságban álló vádlottjával. Így az asszony szökésük után a veszprémi buszpályaudvaron várta és a lakóhelyére szállította őket, ahol idősebb lánya, az ügy másik vádlottja is lakott.



A lányok először az anya és 24 éves lánya lakóhelyén éltek, szállásukért, az élelemért meg kellett dolgozniuk, amely kisgyermekek felügyeletét, házimunkát, valamint a nő, és részben az anyja által szervezett prostitúciót jelentette.

Az idősebb szökött lány mintegy három héttel azután, hogy a vádlottakhoz került, visszautazott nevelőanyjához, azonban a 24 éves nő bíztatására egy hét múlva ismét megszökött, és visszament. Röviddel ezután újra otthagyta őket, ám ekkor már a közelben élő vérszerinti anyjához utazott, ahova néhány nap elteltével a másik szökött lány is követte, mivel véget akart vetni a prostitúciós tevékenységének. Miután a vádlottak észrevették, hogy a 15 éves lány is megszökött, előbb a 24 éves vádlott, majd édesanyja ment utána. A fiatal nő bántalmazással és veréssel fenyegetve, míg anyja annak ígéretével, hogy a lánya nem fogja bántani, rávették a kiskorút a visszatérésre, aki tovább folytatta náluk a prostitúciót. Egy idő után a 24 éves vádlott 21 esztendős testvére, hogy a sértettek neki dolgozzanak, elhatározta, magához csábítja őket. A lányok pedig bízva a hitegetésében, hogy jobb soruk lesz, hozzá költöztek.



A helyzetük azonban mit sem változott, az idősebb nő átadta a húgának a felügyeletüket, aki ugyanúgy prostitúciós tevékenységre szervezte, szexuális szolgáltatást hirdető internetes oldalakon, pornográf fényképeik közzétételével hirdette őket. A kiskorúak alkalmi partnerekhez szállításában az ügy negyedik vádlottja, a fiatalabb testvér élettársa is részt vett.

Amennyiben a bírósági előkészítő ülésen beismerik tettüket, az ügyészek az idősebb nőtestvérrel szemben 12 év, a gyermekpornográfia bűntettével is vádolt húgával szemben 13 év, míg anyjukkal és a negyedik vádlottal szemben 10-10 év fegyházbüntetést indítványoznak.