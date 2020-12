Babosék és Gálfiék is továbbjutottak Dubajban

Miközben az egyházak is jól jártak, az egészségügyre szűk kilenc hónap alatt harmadannyi állami többletforrás jutott.



Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy az Orbán-kormánynál még válság idején is prioritást élvez a sport ágazata – derült ki az mfor.hu hétfői összeállításából. A Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntések alapján:

A koronavírus-járvány hazai, márciusi megjelenésétől, pontosabban a veszélyhelyzet első, 2020. március 20-i átcsoportosításától kezdve mostanáig 140,2 milliárd forintot csoportosítottak át a sport területére. Napokra lebontva ez 541 millió forintos kiadást jelent.

A jelen körülmények között, amikor számos ágazat komoly problémákkal küzd, amikor a vendéglátás, a turizmus gyakorlatilag lenullázódott, a kormányzati átcsoportosítások összegei alapvetően három forrásból származnak:



a Gazdaságvédelmi Alapból, melyek a járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére hoztak létre,

a rendkívüli kormányzati tartalékból,

a Központi Maradványelszámolási Alapból.

A portál kigyűjtötte, hogy az elmúlt csaknem kilenc hónapban hogyan is oszlik meg az állami sportköltés: a koronavírus-járvány első hulláma idején 48,2, a nyári időszakban a korlátozások feloldása után augusztus 27-ig 44,2, a második hullám kezdete óta pedig 47,7 milliárd pluszforintot biztosított a kormány. A legtöbb pénzt, a különféle létesítményfejlesztések, illetve azok előkészítése vitte el március eleje óta. Összesen 104,2 milliárd forintot. Kapott pénzt a többi közt a Bozsik Stadion, a veszprémi uszoda, a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok is. A versenysportra és az olimpiai felkészülésre, 9,3 milliárd forint, a sportakadémiákra 11,8 milliárd forint jutott. Egyenként csaknem 4-4 milliárd forint „ment” a Nemzeti Sportközpontoknak, a sportági szakszövetségeknek, sportstratégiák előkészítésére, illetve egyéb kiadásokra. Utóbbiak között található például a „sport népszerűsítésére” fordított összegek, de ide tartozik a sportcélú fejlesztéshez kapcsolódó ingatlanvásárlásra átcsoportosított 2,6 milliárd forint is. A lap gyűjtése szerint azonban nem csak a sportágazatnak jutott bőven állami pénz, az egyházak sem panaszkodhatnak:



Összesen 103,2 milliárd forint ment az egyházakhoz március óta.

Az egészségügyre viszont alig ment pluszforrás. A kormányhatározatokban az összesítés szerint mindössze 50,7 milliárd forint átcsatornázása történt az egészségügy irányába, vagyis majdnem a harmada annak, amit a sport területére irányított a kormány, és fele az egyházi pluszpénzeknek. Napi bontásban – a sport már említett 541 millió forintos kiadása mellett – az egyházakhoz napi 398 millió, az egészségügyre pedig naponta 196 millió közpénzt csatornázott át a kormány.