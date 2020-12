Négyes karambol történt Szigetszentmiklósnál

A férfi korábban volt már büntetve személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt.

Letartóztatták azt az autóst, aki szándékosan hajtott hulladékszállító munkások közé pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon – közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel. Resán Dalma közleményében azt írta, a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását.

„A férfi akkor támadt rá a munkásokra, amikor azok éppen a szemetet gyűjtötték össze az ukrán határhoz közeli kisvárosban. Intettek neki, hogy autójával haladjon el mellettük, ekkor azonban a gyanúsított kiszállt az autójából és az integetés miatt kérdőre vonta a két munkást, majd verekedés alakult ki közöttük” – ismertette a szóvivő

A férfi ezután visszaült az autójába és elhajtott, később viszont visszatért, és gépkocsijával nagy sebességgel a kukásautó mellett álló, a verekedés miatt a rendőröket váró férfiak közé hajtott. A szemétszállító autó sofőrjének sikerült elugrania előle, de a gyanúsított a két munkást, illetve a verekedés miatt a helyszínre érkező saját rokonát is elütötte. A gázolás után a gyanúsított és az autó másik utasa kiszállt a járműből és szitkozódva a könnyebben megsérült három férfi felé indult, akik egy közeli vegyesboltig menekültek, de támadóik oda is követték és megöléssel fenyegették őket. Resán Dalma megjegyezte, a férfi korábban volt már büntetve személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, társa szabadlábon védekezhet. A rendőrség szombati közleménye szerint a sofőrt a közeli orvosi rendelőben találták meg, ahová sérült rokonát vitte be. Ő ugyanis segíteni akart a munkásoknak, de a sofőr őt is elgázolta. A mentősök a sérülteket kórházba vitték, mindannyian könnyű sérüléseket szenvedtek.