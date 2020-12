Lakossága 90 százalékának elegendő vakcinát venne Dél-Korea

A huszonkilenc éves férfi 51 embert ölt meg két mecsetben.

A férfi egyébként Magyarországon is járt 2018 év végén. Mint arról lapunk is beszámolt , a Terrorelhárítási Központ Információi szerint Romániából érkezett vonattal, de csak pár órát töltött itt, mivel a Keleti pályaudvar érintésével egyből utazott is tovább Ausztriába.