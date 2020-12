Nem vizsgálja a fideszes delegáltakból álló Médiatanács, hogyan irányítja a Fidesz a "közmédiát"

Nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni.

Három bejelentés is érkezett a Médiatanácshoz azokkal a hangfelvételekkel kapcsolatban , amely leleplezi az eddig is nyilvánvalót, miszerint a magát közszolgálatinak mondó, de valójában állami média műsorait hogyan befolyásolja a hatalom. Most a Szabad Európa arról ír , hogy a testület elnöke, Karas Monika arról beszélt az Országgyűlés kulturális bizottságának keddi ülésén, hogy