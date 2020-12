Először juthat tovább a Salzburg

Története során első alkalommal szerepelhet a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató osztrák klub.

Óriási siker küszöbén áll a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Salzburg labdarúgócsapata. Az osztrák együttes története során első alkalommal bejuthat a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, ha szerda este legyőzi hazai pályán az Atlético Madrid csapatát. A feladat egyáltalán nem egyszerű, hiszen az elmúlt tíz évben a spanyol együttes a legeredményesebbek közé tartozik az európai kupaporondon, három Európa-liga-győzelemmel (2010, 2012, 2018) és két Bajnokok Ligája-döntős szerepléssel (2014, 2016). A gárda edzője 2011 óta Diego Simeone, aki a kontinens egyik legstabilabban védekező csapatát rakta össze. Ráadásul kiváló formában is van az együttes, amely legutóbbi tíz tétmérkőzésén nem szenvedett vereséget, utoljára október 21-én a Bayern Münchentől szenvedett idegenben 4-0-ás vereséget a BL-csoportban. Viszont a Salzburg volt az egyetlen gárda, amely a münchenieken kívül egynél több gólt szerzett a madridiak ellen ebben a szezonban: a két együttes spanyolországi találkozója 3-2-es Atlético-sikerrel végződött, az osztrákok első találata Szoboszlai nevéhez fűződik, a győztes gól a 85. percben esett. A salzburgiak hivatalos honlapja az év meccsének nevezi a találkozót, arról ír, hogy a csapat ott kopogtat az európai elit kapuján. „Nem lesz könnyű dolgunk, de azt garantáljuk, hogy az Atléticónak is nagyon nehéz lesz” – olvasható a mérkőzés beharangozójában. Ha nem nyer a Salzburg és a másik meccsen a Lokomotiv Moszkva győz a már biztos továbbjutó és csoportelső Bayern München vendégeként, akkor az osztrákok negyedikként zárnak és még az Európa-ligában sem játszhatnak. „Ha győzünk, ünnepelünk, döntetlen vagy vereség esetén reszketünk” - jellemezte a helyzetet klubhonlap.

„Európa élcsapata az ellenfelünk, amelynek erőssége a fegyelmezett védekezés - mondta Jesse Marsch, az osztrák együttes szakvezetője. - Arra viszont joggal lehetünk büszkék, hogy Madridban két gólt is tudtunk szerezni. Ha ezt sikerül megismételni, akkor érzésem szerint megvalósul az álmunk, amiért rengeteget dolgoztunk. Moszkvában és a Bayern München ellen is megmutattuk, hogy milyen teljesítményre vagyunk képesek.” Az Atlético egyedüliként veretlen a spanyol bajnokságban, legutóbbi hét meccsét megnyerte, ennek köszönhetően a hétvégén az első helyre került a tabellán.

„Nehéz meccsre számítok, a salzburgiak fő erőssége a csapategység, egyetlen pillanatra sem adják fel, ráadásul óriási lehetőség előtt állnak, ami minden bizonnyal plusz motivációt jelent számukra - hangsúlyozta Simeone a madridiak honlapján.” Sokkal rosszabb előjelekkel várja a záró fordulót a másik madridi élklub, a Real, amely még ki is eshet a BL-ből, ami egyrészt óriási blama lenne, másrészt egyáltalán nem számítana meglepetésnek az együttes eddigi teljesítménye alapján ebben a szezonban. Zinédine Zidane csapata a Borussia Mönchengladbachot fogadja, ha kikap, akkor biztosan búcsúzik, de a döntetlen sem biztos, hogy elég, amennyiben a Sahtar Doneck nem kap ki az Internazionale vendégeként. Ebben a négyesben még bármelyik csapat bejuthat a BL nyolcaddöntőjébe és a Mönchengladbach kivételével bárki végezhet a negyedik helyen is, ami főleg az Internazionale és a Real Madrid esetében kisebb földindulást vonna maga után. A Liverpool csoportelsőként került a legjobb tizenhat közé, az Ajax és az Atalanta egymás elleni meccse dönt a másik továbbjutó helyről. Az olaszoknak a döntetlen is elég ahhoz, hogy elérjék az egyenes kieséses szakaszt.