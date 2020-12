Kikapott és kiesett az FTC

Nyernie kell az FTC-nek a Dinamo Kijev otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó csoportkörében, hogy tavasszal az Európa-ligában szerepelhessen.

Érdekes - és nem könnyű - helyzetben van Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulójában, amikor a Dinamo Kijev ellen kell megpróbálnia idegenben olyan eredményt elérni (győzelem vagy döntetlen legalább három rúgott góllal), amellyel csapata tavasszal az Európa-ligában folytathatja szereplését. Rebrov 1992-től 2000-ig volt a kijeviek játékosa, az ukrán együttessel 1999-ben az elődöntőig jutott a Bajnokok Ligájában Andrij Sevcsenko volt a társa a támadósorban. Egy évvel később összesen tíz gólt szerzett a BL-ben a Dinamo játékosaként. Szigetországi kitérő után 2005-től 2008-ig ismét a kijevieket erősítette, majd 2014-től 2017-ig edzője volt a csapatnak. Két-két bajnoki cím és kupagyőzelem, a BL-ben a csoportkör elérése, az Európa-ligában pedig a negyeddöntőbe jutás volt ennek az időszaknak a mérlege, nem csoda, ha a kijevi szurkolók a mai napig nagyon kedvelik és ő is kötődik a kijevi együtteshez.



Gulácsiék a továbbjutásért harcolnak A magyar válogatott játékosokat, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a Manchester Unitedet fogadja a záró fordulóban. Mindkét csapatnak 9-9 pontja van, ahogy a török Basaksehirt fogadó PSG-nek is. A lipcseiek akkor jutnak biztosan tovább, ha nyernek. Az már eldőlt, hogy a német együttes a harmadik helynél nem végezhet hátrébb, ezért a legrosszabb forgatókönyv esetén az Európa-ligában szerepel majd tavasszal.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló E csoport: Chelsea-Krasznodar 21 Rennes-Sevilla 21 Az állás: 1. Chelsea 13 pont (már továbbjutott), 2. Sevilla 10 (már továbbjutott), 3. Krasznodar 4, 4. Rennes 1. F csoport: Zenit-Borussia Dortmund 18.55 (tv: Spíler1) Lazio-Bruges 18.55 (tv: Spíler2) Az állás: 1. Borussia Dortmund 10 pont (már továbbjutott), 2. Lazio 9, 3. Bruges 7, 4. Zenit 1. G csoport: Barcelona-Juventus 21 (tv: Spíler1) Dinamo Kijev-FTC 21 (tv: M4 Sport) Az állás: 1. Barcelona 15 pont (már továbbjutott), 2. Juventus 12 (már továbbjutott), 3. Dinamo Kijev 1, 4. FTC 1. H csoport: PSG-Basaksehir 21 RB Leipzig-Manchester United 21 (tv: Spíler2) Az állás: 1. Manchester Unites 9 pont (13-7), 2. PSG 9 (8-5), 3. RB Leipzig 9 (8-10), 4. Basaksehir 3.

"Az egyik csapatom kiesik - mondta Rebrov az európai szövetség, az UEFA hivatalos honlapjának adott nyilatkozatában. - Nagyon sokat köszönhetek a kijevi klubnak, amely a mai napig sokat jelent nekem. Nyomon követem az eredményeit, több emberrel a mai napig tartom a kapcsolatot. Sajnos egy csoportba kerültünk a BL-ben, de minden mérkőzésre a játékosaimmal együtt profi módon készülök fel, így van ezúttal is. Most az FTC sikere a legfontosabb számomra, ezért teszek meg mindent." Papíron a Dinamo kerete erősebb a ferencvárosiakénál, ha azonban csak a papírforma számítana, akkor a magyar bajnok nem lenne ott a csoportkörben, hanem elbúcsúzott volna a BL második selejtezős mérkőzésén a Celtic otthonában. Rebrov azonban Magyarországon is megmutatta, miért kedvelik őt annyira Kijevben, ahol más anyagi lehetőségek mellett, de szintén kihozta a maximumot a csapatából. A magyar együttes probléma nélkül megérkezett hétfő délben az ukrán fővárosba, és ami az elmúlt hónapokban szintén nagyon fontos információ, mindenkinek negatív lett a koronavírus-tesztje. Mircea Lucescu, a kijeviek vezetőedzője a klub honlapjának beszámolója szerint csapata hozzáállásában vár változást a budapesti találkozóhoz képest. "A Ferencváros ellen 2-0-ra vezettünk idegenben, utána nem koncentráltunk megfelelően, csak magunkat okolhatjuk azért, hogy nem nyertünk, ilyen hibát nem követhetünk el még egyszer - jelentette ki a tréner a meccset fölvezető sajtótájékoztatón. - A csoport nagy csapataival, a Barcelonával és a Juventusszal nem tudjuk fölvenni a versenyt, de a Ferencvárossal nagyjából azonos szinten vagyunk."