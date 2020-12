Huszonöt kórházban oltják majd az egészségügyi dolgozókat

A főpolgármester szerint a jövő évi a túlélés költségvetése lesz.

Minden önkormányzatot arra buzdítunk, hogy kérjen alkotmánybírósági felülvizsgálatot az adóemelést megtiltó kormányrendelet ellen. Ehhez minden szakmai segítséget megadunk – emelte ki Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, a testület szerdai ülése után. A helyi adórendeleteket ugyanis november 30-ig – tehát még a tiltó szabály előtt - módosíthatták a települések, így azokat, ahol már akarták, elfogadták a képviselőtestületek. Gémesi szerint a kormányzati korlátozás az olyan adóátrendezési intézkedéseket is megakadályozza, amelyek célja a lakossági és a kisvállalkozói terhek csökkentése lett volna. Nyirati Klára, Baja polgármestere a város kormánypárti és jelenlegi vezetése alatt beadott pályázatok sorsát mutatta be. Bár ugyanaz a csapat készítette el a pályázatok dokumentációját akkor és most, a korábbi fideszes vezetés sorra nyert, míg a mostani ellenzéki önkormányzatnak még a kérdéseire se válaszolnak egy éve. Nyitrai szerint ez a látványos részrehajlás az önkormányzatiság sárba tiprása. A lengyel és a magyar önkormányzatok – kormányaik vétója esetén – közvetlen uniós pályázatok kiírását kérő levelére hivatalos választ még nem kaptak, de informálisan több uniós képviselő is támogatásáról biztosította őket – válaszolta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely, aki hozzátette: a jövő évi a túlélés költségvetése lesz. 2021-ben kevesebb bevételből gazdálkodhatnak a járvány, a válság és a kormányzati elvonások eredőjeként, mint 2013-ban, holott a feladat nem lett kevesebb. Tarlós István utolsó költségvetési évében 11 milliárdos plusz volt az állami támogatás és az elvonás szaldója, jövőre ez 6 milliárd forint mínusz. A rendkívüli jogrendben a polgármester egyedül dönt a költségvetésről. A főpolgármestere a Népszava politikai kockázatot firtató kérdésére azt válaszolta, hogy itt az ideje, hogy a budapestiek megértsék nem magától értetődő, hogy a szemetet elviszik, folyik a víz csapból és van világítás. A közszolgáltatások működtetéséhez forrásokra van szüksége az önkormányzatoknak, amit a kormány egyre nagyobb mértékben von el. 2022-re vagy a kormány hozzáállásának kell megváltoznia, vagy a kormánynak. Mert így nem mehet tovább.