Nem remegett meg a lengyel kormány, Kaczynski a helyén marad

Szakad a Likud, Benjamin Netanjahu miniszterelnök egyetlen párton belüli riválisa, Gideon Szá’ár kedden este jelentette be, hogy kilép a Likudból, új pártot alakít és versenybe száll a miniszterelnöki posztért is a következő választásokon. Ez a választás pedig vészesen körvonalazódik. Múlt szerdán a kneszet első olvasatban elfogadta a saját feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot. A folyamat ugyan még nyitott, a javaslat pillanatnyilag a házbizottság előtt van, de ha a kormány december 23-ig nem fogad el költségvetést, akkor a kneszet automatikusan feloszlik és két éven belül negyedjére rendeznek előrehozott választást Izraelben, vélhetően jövő márciusban. Ezt az áldatlan helyzetet az idézte elő, hogy a költségvetés kapcsán augusztus óta nyílt szembenállás van a koronavírus járvány miatt válságkezelőként összeállt nemzeti egységkormányon belül. Az ellenzéki Kék-Fehér szövetségből kilépett és Netanjahuval szövetkezett Beni Gánc volt vezérkari főnök, jelenlegi védelmi miniszter és alternatív kormányfő, akinek a koalíciós megállapodás szerint 2022-ben át kellene vennie a soros miniszterelnökséget, úgy érzi, Netanjahu átverte őt. A koalíciós megállapodás szerint két éves költségvetést kellene elfogadni. Gánc ragaszkodik is ehhez, Netanjahu viszont ahhoz, hogy csakis az idei, 2020-as büdzsét fogadja el most a törvényhozás. És nem véletlenül. Amennyiben nincs két éves költségvetés, Netanjahunak lehetősége lesz arra, hogy ha addig nem megy át a 2021-es költségvetés, akkor jövő júniusra új választásokat kezdeményezzen, és ne adja át a kormányzást megállapodás szerint, két év leteltével Gáncnak. Az Izraelben csak Bibiként emlegetett politikus így ügyvivő miniszterelnökként helyén maradhatna míg az új kabinet fel nem áll. Az izraeli politikai erőviszonyok közepette ez azonban továbbra sem ígérkezik gyors folyamatnak, Bibi pedig akárcsak az előző három előrehozott választást felölelő közel másfél évben, ügyvivőként maradhat a kormány élén. Politikai ellenfelei szerint Bibi miniszterelnökségét többek között folyamatban lévő korrupciós büntetőügye eltusolására akarja felhasználni. Erről beszélt Likudból kilépő Gideon Szá’ár is, állítva, hogy a Likud mára „a miniszterelnök érdekeit szolgáló eszközzé vált, beleértve a jogi csatáját is”, ezért kaptak új lendületet a Netanjahu lemondását követelő tüntetések is. Szá’ár kiválásával Likud és jobboldali blokk elvesztette többségét a Kneszetben. Ugyanakkor adottá vált a lehetőség az előrehozott voksolás elkerülésére, ha összeáll egy új többség. Netanjahu az első izraeli kormányfő, akinek hivatali ideje alatt kellett bíróság elé állnia. Az ötödik kormányát vezető Likud vezér ellen három korrupciós ügyben emelt vádat Áviháj Mandelblit főügyész, vesztegetés, csalás és bizalommal való visszaélés miatt.