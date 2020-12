Új vezérigazgató, régi jachtkikötő-pályázat a Bahartnál

A nemrég még az Európai Néppárt frakcióvezetőjének bocsánatáért esedező politikus diadalittas interjút adott Orbán Viktor kedvenc rádiójában.

Magyarország győzött az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában, mindez azt bizonyítja, hogy Brüsszelben is ki lehet, sőt ki is kell állni a magyar érdekekért - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön. Közölte, bár a döntés a csütörtöki-pénteki csúcsértekezleten születik, a megelőző konzultációkon a 27 európai ország között teljeskörű egyetértés alakult ki abban, hogy jó és mindenki által támogatható az a megoldás, amelyet a német kormány, az Európai Tanács soros elnöke, illetve a lengyel és a magyar kormány alakított ki. Szerinte a két ország szövetsége óriási sikert és eredményt ért el abban , hogy ne lehessen - különösen most, egy minden európai polgár számára megpróbáltatást jelentő járvány idején - feltételekhez kötni az európai uniós támogatásokat. A politikus magát az elképzelést is embertelen elgondolásnak nevezte, hogy a járvány időszakában, a járvány eddigi negatív hatásainak orvoslására, a gazdasági nehézségek helyreállítását célzó támogatásokat önkényesen meghatározott politikai feltételekhez kössék. Deutsch úgy értékelt, megvédték a magyarok pénzét és megakadályozták azt, hogy "a brüsszeli bürokraták a bevándorlók kötelező, Magyarországra történő betelepítésével vagy áttelepítésével megzsarolják, megzsarolhassák Magyarországot" és csak így juthasson hozzá az ország a jog szerint járó forrásokhoz. Emellett azt is sikerült elérni, hogy Brüsszel nem alkalmazhat egyetlen tagállammal szemben sem kettős mércét, azaz nem lehet elvenni "újfajta nyugati önkénnyel lebonyolított eljárásban a magyaroknak járó pénzt, nem lehet így egy zsarolási eljárásban ránk kényszeríteni Brüsszel akaratát" - fogalmazott. A politikus szerint nemcsak Magyarország és Lengyelország számára győzelem a megállapodás, hanem valamennyi tagállam számára az, mert így vissza tud térni az Európai Unió ahhoz, hogy a sikeres európai együttműködés alapja a hosszútávú alapvető kérdésekben, például a költségvetési kérdésekben történő teljeskörű egyetértés. Végül leszögezte, a magyarországi baloldal részéről "rosszat akartak Magyarországnak", de ez a törekvésük végül most nagy valószínűséggel nem jár eredménnyel.