Már 150 ezer embert beoltottak az orosz vakcinával, várják a hatást

Törökország is teszteli a Szputnyik V nevű oltóanyagot.

Oroszországban már több mint 150 ezer embert oltottak be Szputnyik V vakcinával – jelentette ki csütörtökön a Rossszija 24 hírtelevíziónak Alekszandr Gincburg. A koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz oltóanyagot kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint az beoltottak száma több, mint amennyi bármelyik más országban van. Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter kedden azt mondta, hogy az ország régióinak felébe már eljutott a Szputnyik V, és csütörtöktől a másik fele is megkapja az oltóanyagot. Az oltási kampánynak a hétvégéig az ország összes régiójában meg kell kezdődnie. Alekszandr Gincburg elmondta, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap már többtucatnyi országgal folytat tárgyalást a Szputnyik V szállításáról és gyártásáról. Moszkva kész konzultálni Ankarával is, hogy tesztelésre Törökországnak is leszállíthassák a szükséges mennyiségű oltóanyagot.



A törökországi Bursában Covid-jelmezben figyelmeztetnek a korlátozások betartására Fotó: Sergen Sezgin / Anadolu Agency via AFP

A Habertürk török hírportál Fahrettin Koca egészségügyi miniszterre hivatkozva szerdán még azt írta, hogy az orosz védőoltás „nem felelt meg a helyes laboratóriumi gyakorlat feltételeinek”, ezért a törökországi engedélyeztetés nem lehetséges. Koca ezt cáfolva hangsúlyozta, hogy nem lesz gond a Szputnyik V beszerzésével, ha annak törökországi tesztjei sikeresek. A csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 27 927-tel 2 569 126-re emelkedett A terjedés mértéke 1,1 százalék, az új esetek 18,9 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 490 177, a halálos áldozatoké 562-vel 45 280-ra, a felépülteké pedig 25 887-tel 2 033 669-re emelkedett.